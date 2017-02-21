棄雄中讀瑞祥 他奪日本科學論壇首獎

陳盈智（左二）曾勇奪日本神奈川科學論壇首獎，謝易庭（右二）認為選擇瑞祥高中更能發揮自己的特質。（記者洪定宏翻攝）

2017-02-21 15:19

〔記者洪定宏／高雄報導〕瑞祥高中三年級學生陳盈智3年前是該校國中部學生，當時國中會考成績5A++，他放棄進入高雄中學的機會，選擇直升瑞祥高中部而更用心學習，高二時曾勇奪日本神奈川科學論壇首獎。

盈智的大學學測為74級分，他認為在自己熟悉的環境中學習，最有穩定性，且國中部老師也能持續給予輔導，強調讀書不是花時間就好，深入探索並動手實驗，才能完整掌握。

因為對物理和生物醫學都有極濃厚興趣，盈智從高二開始參加各項科展及科學競賽，並榮獲2016日本神奈川科學論壇首獎，平日也參與中山大學及成功大學高中生科學研究。

學測成績也是74級分的謝易庭對醫學有濃厚興趣，他認為選擇瑞祥高中更能發揮自己的特質，尤其瑞祥的老師在課業用心之外，師生關係也很融洽，他深深感受到老師對學生的關懷。