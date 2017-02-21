中市搶修挖損管線 今晚10點起陸續恢復供水

2017-02-21 14:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣自來水公司第四區處表示，昨天遭挖損的1500公釐管線在緊急搶修下，今日下午2點工作孔焊接完成，隨即澆置CLSM，預訂晚上6點打開制水閥、排氣，逐步調節恢復供水，約到晚上10點左右，屬平地的東、南及烏日地區將第一批恢復供水。

昨天晚上位在中市東區精武東路1500公釐管線遭中市水利局污水下水道推進工程不慎挖損，造成中市第三供水區域的部份地區停水，影響戶數達10萬。

第四區處今天表示，今天下午2點遭挖損的水管已焊接完成，隨即澆置CLSM，預訂晚上6點打開制水閥、排氣，逐步調節恢復供水。

預計明早6點 全面恢復供水

副處長林清鑫表示，由於修復後，還要經過排氣等過程，因此預計今天晚上10點開始，中市較平地的地區如東區、南區、烏日等區，將可先恢復供水，預計明天上午6點就可全面恢復供水。