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北港弄弄燈區不熄燈 邀藝師街頭表演增添光彩

北港巷弄燈區燈火將延續至朝天宮媽祖誕辰。（記者陳燦坤攝）

2017-02-21  14:40

〔記者陳燦坤／雲林報導〕台灣燈會結束後，北港巷弄燈區將繼續發亮，擔任規劃的工藝坊負責人蔡享潤打算邀在地藝師進駐，在街頭表演傳統工藝，同時希望巷弄燈區可以形成一處文創巿集。

台灣燈會雖然落幕，但北港巷弄燈區將持續發光到朝天宮媽祖誕辰，策劃燈區的蔡享潤感謝這段期間民眾的支持，許多來訪民眾感覺童年北港賞燈的盛況又回來了，在巷弄間充滿濃濃的復古風，還可以欣賞藝師製作的精美花燈，蔡享潤也坦言北港鎮公所也與他接洽，希望將巷弄燈區暫時保留。

為增加巷弄燈區的可看性，蔡享潤有意安排雲林在地藝師在街頭表演春仔花、燒琉璃等傳統手工藝，同時添加許多懷舊的裝置藝術，期盼在燈會過後，這裡能夠成為一處文創巿集，吸引民眾參觀。

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