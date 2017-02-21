高市府與港務公司合資開發土地 初定300公頃

高雄市府與台灣港務公司合資成立土地開發公司，開發港區300公頃土地。（記者黃旭磊攝）

2017-02-21 14:43

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市府與台灣港務公司將合資成立土地開發公司，初期鎖定舊港區及6家國營企業共300公頃土地。

台灣港務公司中午說明營運績效及年度展望，董事長吳盟分及總經理郭添貴表示，預計於下月（3月）成立高雄港區土地開發股份有限公司，由高雄市府出資49%、港務公司出資51%，初期鎖定1-22號碼頭舊港區後線及中鋼等6家國營企業共300多公頃土地開發，目標吸引國際企業進駐，拉攏遊輪及遊艇靠港。

郭添貴說，將與中鋼、中油、台電、台糖、台酒及台銀等6家國營企業簽訂亞灣聯盟合作宣言，吸引外資進駐，並讓遊輪及遊艇靠港，「以國家隊規模重新打造港區」，至於土地開發公司董事長及總經理人選尚未公布，可能由企業界人士擔綱活化經營。

港務界最近頻醞釀活化高雄港舊港區土地議題，一名港界人士指出，在亞灣遊艇碼頭洽談公務，夕陽美好、港景寬闊，卻見漁船進出，中島散雜貨碼頭雜亂，建議區分作業與觀光休憩，分流船舶進出。

郭添貴表示，新加坡將6800萬TEU貨櫃作業移到外海海埔新生地，內港專營觀光休憩，吸引跨國企業總部進駐，未來朝向新加坡模式發展，爭取跨國企業總部進駐高雄。