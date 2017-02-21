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竹市3區戶政事務所 打造兒童遊戲區

市府結合在地特色，首先在香山戶政事務所設置「兒童遊戲區」。（記者王駿杰攝）

2017-02-21  14:39

〔記者王駿杰／新竹報導〕爸媽若帶孩童到公家單位洽公，一但遇上孩童吵鬧，分心照顧之餘常搞得自己心力憔悴，為體恤父母，市府結合在地特色，首先在香山戶政事務所設置「兒童遊戲區」，並推廣至東區、北區戶政事務所，讓孩童能玩磁鐵拼圖、積木、看故事書，再也不無聊，意外成為「溜小孩」好所在。

市府民政處表示，北區戶政事務所以南寮特色「幸福鐘」及風箏為兒童遊戲區主題，讓孩童彷彿置身海邊沙灘嬉戲；東區戶政事務所主打「百年新竹火車站」、香山區戶政事務所則以可愛動物童趣布置，營造溫馨氛圍。

民政處指出，兒童遊戲區一旁均有志工協助照護，獲得民眾好評，今後家長除可安心洽公，遊戲區的玩具更吸引小朋友玩耍，捨不得離開。

此外，北區戶政事務所同仁更發起「捐贈童書運動」，希望推動親子共讀。擔任志工的王小姐說，自從設立兒童遊戲區，常看洽公完公的家長陪小孩一起共讀、說故事，讓戶政事務所增添不少溫暖。

市長林智間說，期盼藉由兒童遊戲區的設立，提供市民更友善幸福的洽公環境，市府會繼續推動安心、貼心、用心、愛心、細心等「五心」級服務，歡迎民種善加利用。

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  • 讓孩童能玩磁鐵拼圖、積木、看故事書，再也不無聊。（記者王駿杰攝）

    讓孩童能玩磁鐵拼圖、積木、看故事書，再也不無聊。（記者王駿杰攝）

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