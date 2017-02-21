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機捷鋼軌裂縫 今晚斷電更換

機捷道岔發現2-5mm的鋼軌裂縫（圖：桃捷公司提供）

2017-02-21  14:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕還在試營運階段的桃園機場捷運，2月18日例行維修保養巡檢工作時，A9a緊急停靠站維修軌附近，發現一處2-5mm的鋼軌裂縫；桃園捷運公司總經理陳凱凌表示，20日相關材料都已準備妥當，今日晚間就會斷電進行切軌、換軌、焊軌工作，預計4-5小時就能處理完畢，不會影響到試營運及正式通車。

這個道岔是由德國知名的廠商BWG所負責製造，陳凱凌說，要將該軌道切掉後送回德國原廠公司，並找第三方單位共同檢查，確定裂縫發生原因。高鐵局總工程司鍾維力表示，軌道發生裂縫的原因，不外乎就是氣候、溫度、物理現象。

機場捷運以前從未發生過這種軌道裂縫情況，發現裂縫後，桃捷公司於2月19日就針對沿線92處同類型道岔進行巡查，都未發現有裂縫；產生裂縫的軌道，桃捷公司採採取魚尾板夾固定措施，並讓行駛車輛換軌運行，試營運未受影響，安全也無疑慮。2月19日與20日都有檢查魚尾板夾固定狀況，並無鬆脫情形。

至於為何拖到今日晚間才要進行更換作業，陳凱凌說，主要是要準備材料，才能在短時間內一次完成更換；且發生裂縫處有四軌道，並不會影響到營運。

機捷道岔發現2-5mm的鋼軌裂縫（圖：桃捷公司提供）

高鐵局與廠商已完成備料，今日晚間就換將道岔岔心整組更換（圖：桃捷公司提供）

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