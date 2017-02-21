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北港建國國中 學校陳情促改建

建國國中校舍近50年，學校擔心結構安全堪慮。（記者陳燦坤攝）

2017-02-21  14:36

〔記者陳燦坤／雲林報導〕北港建國國中老舊校舍改建引發文史團體關切，學校則擔心校舍屋齡近50年，安全問題堪慮，縣議員蔡岳儒今接獲學校陳情，將行文縣府對校舍保留與否儘快做出決定。

蔡岳儒今天前往建國國中了解校舍改建一事，學校總務主任黃基津交付一封學校教師與地方人士陳情書，強調校舍興建至今將近半世紀，混凝土剝落及建物結構滲水嚴重，好不容易向教育處爭取改建補助經費，現卻因縣文化處的文化資產鑑定，改建工程無法進行，憂心繼續延宕，經費可能追繳回中央。

蔡岳儒承諾在今天發文縣府，要求建國國中文化資產鑑定應儘快做成決定，如果確定保留應設法幫學校尋覓新的校地並興建校舍，若是不予保留，則需儘早通知學校，避免妨礙校舍改建工程進行。

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  • 縣議員蔡岳儒（左）今接受建國國中陳情，力促縣府對校舍改建一事儘快做出決定。（記者陳燦坤攝）

    縣議員蔡岳儒（左）今接受建國國中陳情，力促縣府對校舍改建一事儘快做出決定。（記者陳燦坤攝）

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