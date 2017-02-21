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禁宰禁運令延長？ 林聰賢：有新案例才需要

2017-02-21  16:03

〔即時新聞／綜合報導〕為抑制禽流感疫情擴散，行政院農業委員會宣布自2月17日至24日實施7天禁宰禁運管制，外傳可能再延長3天。對此，農委會主委林聰賢今天表示，未來3天將嚴密觀察，若疫情在可控制的範圍，就沒有再延長管制的問題；若有增加新案例，才有延長管制的必要。

行政院長林全今天率內閣團隊赴立法院備詢。國民黨立法委員盧秀燕在施政總質詢向林聰賢詢問，若禽流感疫情升溫，是否會延長家禽禁宰禁運7天的措施？林聰賢回應，出疫情升溫是前面幾天通報量多，但是到了昨天，「我們有4個檢驗的案例，都是原來的H5N2，而且又是低病原」。因此，從今天開始，後面3天都將嚴密監控，若沒有產生新的案例，疫情就算在控制範圍，則不用再延長；若案例不斷增加，因風險評估這可能禽傳人，則延長是必要的。

林聰賢也說，如果案例增加，會特別提高警覺提前準備，因為會擔心疫情擴散，所以延長禁宰禁運管制是必要的。

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  • 農委會主委林聰賢表示，若H5N6有新增案例，家禽禁宰禁運令有可能會延長管制。（資料照，記者陳志曲攝）

    農委會主委林聰賢表示，若H5N6有新增案例，家禽禁宰禁運令有可能會延長管制。（資料照，記者陳志曲攝）

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