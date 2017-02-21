特殊病例》車禍判成植物人 腦室腹腔引流回春
楊男（中）在楊母（左）堅持下，轉診到烏日林新醫院向顏精華（右）求診。（記者何宗翰攝）
〔記者何宗翰／烏日報導〕彰化一名28歲楊姓男子因車禍開刀時動脈瘤破裂，導致嚴重腦出血，手術後在加護病房昏迷2個月，被原先的醫院認為接近植物人，準備轉至安養機構療養，楊母堅持不放棄，轉到烏日林新醫院，神經外科主任顏精華判斷，昏迷應是水腦症所致，進行腦室腹腔引流手術，術後已恢復意識，還能豎起大拇指比讚。
「兒子還這麼年輕，應該要給他一次機會！」楊母說，兒子在彰化的醫院開刀後一直都沒有清醒，原先的醫院認為他都沒有進步，就建議轉到安養病房，她到烏日林新醫院詢問病房時，剛好翻閱門診表時，赫然發現神經外科主任顏精華的名字，正好是朋友曾介紹的名醫，當下決定立刻掛號求診。
顏精華表示，就他從醫40年的經驗，認為兩個月應該還是恢復的黃金時期，應該是有什麼原因導致昏迷，沒有檢查出來，於是為患者進行心電圖、頭部X光、電腦斷層掃瞄及核磁共振檢查，發現導致病情無法進步的原因，是因為有嚴重水腦情形，腦積水比正常人多5倍，不但肢體無力，還造成意識昏迷、或呆滯、大小便失禁等。
經腦室腹腔引流手術，在患者的腦室內，接一個單向瓣膜之引流管，經皮下組織連接到腹腔內，當腦室內的壓力過於升高，可將腦脊髓液引流至腹腔，再經腹膜吸收流回血液循環；手術完隔天楊男眼神就靈活起來，經復健治療開始可以追視他人，臉部表情也越來越明顯，目前已可自己握手機看影片，還可以伸大拇指比讚。
顏精華強調，在嚴重的開腦病例中，雖然過程中盡力救治，仍有一些病例在恢復後仍接近植物人狀態，很容易被家人放棄或消極照顧，最後送往安養機構，身為醫師不應該放棄救治病人的任何機會，須積極救治，只要改善神經功能障礙的狀況，可避免許多植物人形成。
楊母與其他病友合資製作刻有心經的匾額，送給顏精華（右）。（記者何宗翰攝）
楊男照Ｘ光檢查出水腦症狀。（烏日林新醫院提供）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 大屯山岩漿庫引地震、怪聲 4年前水溫飆升燙死老翁
- 血汗餐廳！實習生離職 竟遭求償59萬元
- 灌籃高手是什麼等級的作品？他的神解讓網友淚推：又想回去複習了啊
- 善用氟化物 有效預防蛀牙
- 宜蘭228連假輸運 國道客運尖峰時段3到5分鐘一班
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了
- 宋青陽亞冬運 「滑」到第9
- 范冰冰發燒面容憔悴 網友驚呼：生病都很美
- 威力彩頭獎連2摃
- 扭曲轉體1分鐘38次 「蜘蛛男孩」刷新世界紀錄
- 社論》如何使司法不令人心生恐懼？
- 矽晶圓漲價超級循環 徐秀蘭︰漲到明年
- 忍了8年！強國女星PO文「禁欲太久」
- 越來越難騙！車手被匯1元惡整 帳戶凍結還判刑
- 不用恭喜我！舒淇自揭「懷孕真相」
- 上班一族2月徵文─一例一休好或壞：
- 疑似搶快闖紅燈 轎車不慎撞上女騎士
- 大山象樂食藝 養生功夫菜
- 法律白話文小學堂》為什國家要為了專屬經濟區大動肝火？
- 國軍掛「團體臂章」急喊卡 國防部又挨轟
- 沒簽約金、月薪3萬 何紹彬勇敢追「美」夢
- 解決缺工問題 招訓農業師傅
- 證券行情表、證券表格
- 房地產春燕來了？謝金河看營建股悄漲一倍
- 致敬奧斯卡參賽強片！《動物方城市》亂入《樂來越愛你》
- 木蓮花開了 淡水楓樹湖粉嫩聚人氣
- 法操》被警方沒收的藍寶堅尼，為什麼只能銷毀呢？
- 對日抗戰14年 中國中小學新學期課本都改了
- 中鋼Q2盤價 每噸將漲逾千元
- 給千元就想打發？ 7旬退休師性侵菲傭重判
- 〈三代同堂樂〉展開第三人生
- 貓神和百年老店─日本宮城縣丸森町
- 黨產會委員：馬英九沒有好好讀書
- 失主攔警找婚戒 正巧就是警撿到
- 3年142件車禍 竹東公道五路加強測速
- 用象鼻輕撫屍體…象群守護死去同伴
- 方剛無惡不作 68歲還沒娶老婆
- 亂掰瑞典遭恐攻 川普淪笑柄
- 自由廣場》雲林，讚！
- 無名男屍卡大寮區排水溝鐵柵欄 疑遭沖刷而下
- 學者︰修半套 會有更多台紙案
- （嘉縣）大林鎮長、溪口鄉長 誰來代理？
- 天母棒球場阻力多？ 柯文哲：大家多體諒
- 孔侑都輸惹！朴寶劍身價漲2億奪廣告王
標題：特殊病例》車禍判成植物人 腦室腹腔引流回春
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email