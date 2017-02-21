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雙駕讓疲勞駕駛有解？ 學者：司機搭車不會累？

2017-02-21  14:45

〔即時新聞／綜合報導〕針對蝶戀花遊覽車事故，交通部規畫二二八連假起將推動替代駕駛制度，前台北市交通局長、淡江大學運輸管理系副教授羅孝賢則質疑：「另一位司機在車上也算休息嗎？」表示待命中的駕駛在車上一樣會累。

綜合媒體報導，交通部昨表示會清查有哪些一日遊旅遊產品有超時疑慮，若有超時疑慮之行程，會要求業者派遣兩位駕駛，並要將更換駕駛時機點註記在行程表中。對此，羅孝賢表示，錯誤的命題會給岀偏差的答案，「雙駕」就是其中之一。

羅孝賢質疑，當另一位駕駛在車上待命時，這樣也算是在休息嗎？表示就算駕駛在待命中，搭車久了同樣會「累到不行」，無助於解決疲勞駕駛問題，檢視行程合理性才是治本的做法。羅孝賢最後則說，倘若還是有人要購買這種「趕路行程」，那就付錢吧，因為「羊毛出在羊身上」。

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  • 羅孝賢質疑雙駕駛制度中「另一位司機在車上也算休息嗎？」表示待命中的駕駛在車上一樣會累。（資料照，記者曾健銘攝）

    羅孝賢質疑雙駕駛制度中「另一位司機在車上也算休息嗎？」表示待命中的駕駛在車上一樣會累。（資料照，記者曾健銘攝）

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