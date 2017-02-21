新銳設計師 進駐台東原住民文創聚落

謝聖華（左起）、莊志豪、潘子甦3位新稅設計師舉辦聯合進駐茶會。（記者張存薇攝）

2017-02-21 14:22

〔記者張存薇／台東報導〕協助原住民文創產業發展，莊志豪、謝聖華、潘子甦3位新銳設計師今天歡慶聯合進駐「台東縣原住民文化創意產業聚落」，親友族人備美食齊道賀，縣府原住民族行政處長吳慧琴表示，縣府提供設備，讓這些各有專長的設計家利用不同媒材、產生新的想法與文創作品，達到縣府、設計師甚至部落三贏。

位在鐵花路底的台東縣原住民文化創意產業聚落去年底揭牌，縣府也徵選卑南族的莊志豪、排灣與阿美族的野愛．巴杜納洞、排灣族謝聖華、阿美族高綵霜、卑南族潘子甦等5位新銳設計師進駐，可以運用園區提供的雷射雕刻機、3D列印機、電腦刺繡、電腦織布機等創作，而設計師也提出回饋部落的計畫。

今天中午，專長視覺與工藝設計的莊志豪、擅長空間設計的謝聖華、纖維編織專長的潘子甦舉辦聯合進駐茶會，親友齊聚祝賀，台南藝術大學研究所畢業的潘子甦最年輕，她期許自己回到家鄉創作、能更了解部落文化，也能紀錄下卑南族傳統工藝影音。