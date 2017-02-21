禽流感入侵彰化 芳苑撲殺2萬多隻土雞

防疫人員全身包得緊緊進入雞場處理撲殺的雞隻。（圖動防所提供）

2017-02-21 14:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕就在中央討論要不要延長禁宰令時，全國養家禽最大縣的彰化縣，經官方證實，也淪陷成疫區了，彰化縣動物防疫所長董孟治今天表示，縣內於2月17日接獲通報芳苑鄉土雞場有異常死亡情形，該場經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今日進行場內雞隻撲殺工作，共撲殺2萬多隻土雞。

董孟治表示，該土雞場因場內雞隻有異常死亡情形，業者通報動防所，動防所進一步了解，該場移動管制期間土雞死亡率約為千分之4，檢體報告確認死亡的雞隻感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒。

而宜蘭屠宰場2月16日通報出現異常鴨隻屠體，經回溯來自縣內福興鄉養鴨場，董孟治說，該場於19日經家衛所確診判定為低病原性家禽流行性感冒病毒，後續依規定繼續進行移動管制及採樣複檢工作。

目前仍是中央為防堵疫情擴散，採取有史以來最長的7天禁運和禁宰令期間，因禁宰天數長，已有業者在無雞可賣下，鋌而走險偷運家禽而被捉，上週日（19日）晚間，鹿港警方和動防所人員，在鹿港彰濱工業區攔下1台車上載有紅羽土雞15隻、黑羽土雞10隻、肉鴨20隻的小貨車，運雞業主涉嫌違反禁宰、禁運令，被依違反動物傳染病防治條例等相關規定，裁處5萬到100萬不等罰鍰。