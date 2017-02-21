郵差心酸蹲馬路旁吃飯 讓2萬網友好心疼

網友看到照片，直呼辛苦了！（圖擷取自爆廢公社）

2017-02-21 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕看到這張照片，讓2名網友紛喊「好心疼！」

一名郵差將摩托車停在路旁，蹲在馬路上，默默享用著便當，其畫面被捕捉拍下放置網路，網友則是不捨寫道「這麼冷的天氣還在路邊吃飯，辛苦了！」

這張照片獲得2萬多名網友關注，紛粉留言感謝，「辛苦了」、「辛苦了～看了有點心酸」、「這感覺好心酸，郵差先生辛苦了」、還有人說，「我還有看過郵差蹲在公園草皮吃飯」。