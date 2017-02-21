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墾丁大街沒郵局 寄信包裹「升級」到五星飯店

2017-02-21  14:20

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕有23年歷史的墾丁郵局，去年11月為覓新地點暫時熄燈，令不少當地居民及遊客直呼不方便，屏東郵局今日在墾丁夏都沙灘酒店增設「特色郵政代辦所」，提供代收郵件包裹及郵票販售服務，希望緩解當地缺郵局的服務缺口。

「只是暫時提供應急服務，希望墾丁郵局能儘快恢復服務。」屏東郵局局長尤素珍表示，幾年前曾與墾管處在大灣遊憩區簽約一處屋舍，將儘快協調重建屋舍，恢復墾丁地區郵政服務，短期內希望民眾多利用墾丁地區的郵政代辦所。

墾丁大街共有墾丁福華、墾丁凱撒及新設的夏都3個「特色郵政代辦所」，僅有夏都的代辦所位在墾丁大街北端，再往北得到墾管處行政中心；尤素珍說，夏都代辦所將有助於當地民眾郵件及包裹投遞上的需求。

墾丁里長張昌益說，墾丁地區距離恆春鎮內郵局將近20公里，因當地遊客及商家眾多，少了墾丁郵局駐點相當不便，雖然代辦所有助於緩解郵件及包裹需求，但絕非長遠之計，希望儘快恢復墾丁郵局正常業務辦理。

為了讓更多民眾知道代辦所的設置，屏東郵局將提供一百份恆春風情明信片，送給到訪民眾做紀念，也讓遊客能夠寄送明信片給各地親友。

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  • 墾丁再一家五晶酒店設代辦所。提供代收郵件包裹及郵票販售服務。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁再一家五晶酒店設代辦所。提供代收郵件包裹及郵票販售服務。（記者蔡宗憲攝）

  • 墾丁夏都沙灘酒店今日增設「特色郵政代辦所」，提供代收郵件包裹及郵票販售服務。

    墾丁夏都沙灘酒店今日增設「特色郵政代辦所」，提供代收郵件包裹及郵票販售服務。

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