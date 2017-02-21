中彰最快今晚8時恢復供水 水車急運水塔解危

中彰大停水，水公司派水車到各地放置水塔補水，以避免斷水。（記者湯世名攝）

2017-02-21 14:19

〔記者湯世名／彰化報導〕中彰大停水，影響20萬戶用水，台中市、彰化縣民大受影響，水公司緊急在各地放置水塔應急，其中自來水公司第11區管理處今天緊急運來12座水塔放置彰化市區，一上午12座總重24公噸水量的水塔水即被民眾取完，水公司立即調派水車補水應急，以避免斷水，水公司人員並表示，台中市自來水管線破損已經修復，預計最快今晚8時即可全面恢復供水。

「請問我們家的水甚麼時候才會來？」自來水公司今天上午在彰化市延平公園、華陽市場、水公司前、建寶里介壽南路34號旁、縣府停車場、泰和派出所、進德路與竹和路路口、彰化高工 門口、金馬停車場門口、彰泰國中、泰和國小、彰興國中等12處地點設置臨時水源供應站，每座水塔的水量有2公噸重，不過才一上午，這12座水塔水即幾乎被民眾取用一空，水公司中午立即調派運水車到這12處地點補水，以不斷水方式讓民眾方便用水。

彰化市長邱建富也到這12處地點勘查用水、補水狀況，正好遇到一名婦人詢問「甚麼時候水才會來？」邱建富表示，據他了解，最快今晚8時包括台中市、彰化縣就可全面恢復供水，水塔則是會放置到明天早上8點。婦人則說，這次突然無預警停水，真的很不方便，還好她們家頂樓有放水塔，但要是水再不來，她們就慘了。

這次中彰大缺水，肇因於昨天在台中市進行污水下水道推進工程時，施工單位不慎挖破自來水管線，導致水管破裂，因此立即停水搶修。

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