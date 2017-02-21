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阻止兒女用電腦出妙招！這桌布太驚悚了...

電腦桌布是「會動的」，看似一群人趴著桌布前吶喊求救，看起來相當驚悚。（圖擷取自爆廢公社）

2017-02-21  14:13

〔即時新聞／綜合報導〕這電腦桌布太驚悚，讓人不敢用電腦了！相信父母常會為了別讓子女繼續玩電腦下了不少苦心，但有位家長就提供妙招給大家參考，引起網友回響。

一名網友在爆廢公社分享一段小影片，片中的電腦桌布是「會動的」，看似一群人趴著桌布前吶喊求救，看起來相當驚悚；網友也笑說，「自從我換了這個桌面主題，我就沒看過我兒子用我的電腦了！」

其他網友見狀後也笑說，「求你兒子心理陰影面積」、「我照鏡子照習慣了，看到這個反而覺得想笑」、「 要邊玩邊聽大悲咒了」、「超恐怖的，自己打開會不會嚇到」。

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