中市議員贈書青年 鼓勵參與公共事務

台中市議員張雅旻（左三）贈書給青年營學員。（記者張菁雅攝）

2017-02-21 14:07

〔記者張菁雅／台中報導〕民進黨台中市黨部舉辦青年營，講師之一的市議員張雅旻，除了在課堂上介紹由青年政治工作者合著的書籍「政治工作在幹嘛？」更自掏腰包購買50本書，今天透過市黨部轉送給青年營學員，以鼓勵年輕人參與公共事務，為政治發展帶來正面影響。

張雅旻本身是年輕政治工作者，她在青年營「新科議員VS.青年霸主VS.政壇王子」課程上，推薦由從參與學運到進入體制的多位年輕政治工作者合著的新書「政治工作在幹嘛？」並自費致贈這本書給50名青年營學員。張雅旻表示，此舉除了更讓青年朋友明白問政、政治是怎麼一回事以外，也鼓勵年輕人未來透過市黨部舉辦的活動，了解政治可以很生活，不是那麼遙不可及與艱深，並勉勵學員們積極參與公共事務，讓台灣的未來更不同、更正面、也更加貼近青年世代的心聲。

市黨部主委何明杰指出，民進黨一直站在青年世代身邊，青年營活動結束後，市黨部接下來將陸續規劃一系列青年座談與活動，而民進黨台灣民主學院近期也將舉辦「滴學堂」系列活動，透過課程增進與民眾互動，並以不同方式呈現民進黨的理念與價值。