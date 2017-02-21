| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

中市議員贈書青年 鼓勵參與公共事務

台中市議員張雅旻（左三）贈書給青年營學員。（記者張菁雅攝）

2017-02-21  14:07

〔記者張菁雅／台中報導〕民進黨台中市黨部舉辦青年營，講師之一的市議員張雅旻，除了在課堂上介紹由青年政治工作者合著的書籍「政治工作在幹嘛？」更自掏腰包購買50本書，今天透過市黨部轉送給青年營學員，以鼓勵年輕人參與公共事務，為政治發展帶來正面影響。

張雅旻本身是年輕政治工作者，她在青年營「新科議員VS.青年霸主VS.政壇王子」課程上，推薦由從參與學運到進入體制的多位年輕政治工作者合著的新書「政治工作在幹嘛？」並自費致贈這本書給50名青年營學員。張雅旻表示，此舉除了更讓青年朋友明白問政、政治是怎麼一回事以外，也鼓勵年輕人未來透過市黨部舉辦的活動，了解政治可以很生活，不是那麼遙不可及與艱深，並勉勵學員們積極參與公共事務，讓台灣的未來更不同、更正面、也更加貼近青年世代的心聲。

市黨部主委何明杰指出，民進黨一直站在青年世代身邊，青年營活動結束後，市黨部接下來將陸續規劃一系列青年座談與活動，而民進黨台灣民主學院近期也將舉辦「滴學堂」系列活動，透過課程增進與民眾互動，並以不同方式呈現民進黨的理念與價值。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 張雅旻 贈書 青年營
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：中市議員贈書青年 鼓勵參與公共事務


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.