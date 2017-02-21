兒65-2地形落差13米 市府打造生態兒童公園

龍井區兒65-2公園21日開工。（記者何宗翰攝）

2017-02-21 13:49

〔記者何宗翰／龍井報導〕台中市龍井區兒65-2公園位於龍岡里內，因地處大肚台地及平原地交接處，東西兩側高低差約達13公尺，地形起伏大，既有植物茂密，市府建設局希望藉由自然特色，開發一座生態兒童公園，連結竹師路東西兩側道路成社區型步道，提供居民休憩空間，今天舉行動土典禮，預計今年8月完工。

市長林佳龍今天到場聽取工程簡報，與市議員吳瓊華、劉淑蘭等人共同動土，祝禱工程順利；林佳龍表示，兒65-2公園編列約1000萬元預算，希望利用當地的地形落差，打造具有地方特色的自然生態兒童公園，讓孩子能夠攀爬、翻滾、奔跑，認識遊憩場內的原生花、樹木，提供孩子更多真實生活體驗，創造出親子共享的休閒娛樂場所。

建設局表示，公園總面積約0.46公頃，藉由低密度開發及低衝擊方式規劃設計，將地方特色融入景觀設計，保留原有約兩百棵喬木，創造出可生態探索的兒童遊憩公園，並結合兩側道路成為社區步道，打造一處具綠意、教學、娛樂的公共聯繫空間，改善整體社區環境。