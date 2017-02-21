| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

兒65-2地形落差13米 市府打造生態兒童公園

龍井區兒65-2公園21日開工。（記者何宗翰攝）

2017-02-21  13:49

〔記者何宗翰／龍井報導〕台中市龍井區兒65-2公園位於龍岡里內，因地處大肚台地及平原地交接處，東西兩側高低差約達13公尺，地形起伏大，既有植物茂密，市府建設局希望藉由自然特色，開發一座生態兒童公園，連結竹師路東西兩側道路成社區型步道，提供居民休憩空間，今天舉行動土典禮，預計今年8月完工。

市長林佳龍今天到場聽取工程簡報，與市議員吳瓊華、劉淑蘭等人共同動土，祝禱工程順利；林佳龍表示，兒65-2公園編列約1000萬元預算，希望利用當地的地形落差，打造具有地方特色的自然生態兒童公園，讓孩子能夠攀爬、翻滾、奔跑，認識遊憩場內的原生花、樹木，提供孩子更多真實生活體驗，創造出親子共享的休閒娛樂場所。

建設局表示，公園總面積約0.46公頃，藉由低密度開發及低衝擊方式規劃設計，將地方特色融入景觀設計，保留原有約兩百棵喬木，創造出可生態探索的兒童遊憩公園，並結合兩側道路成為社區步道，打造一處具綠意、教學、娛樂的公共聯繫空間，改善整體社區環境。

廣告
  • 龍井區兒65-2公園21日動土。（記者何宗翰攝）

    龍井區兒65-2公園21日動土。（記者何宗翰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兒童公園 生態
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：兒65-2地形落差13米 市府打造生態兒童公園


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.