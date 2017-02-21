大屯火山是活火山 柯P：已做準備

柯文哲今出席天母棒球場完工記者會後受訪時指出，上任後，已進行過一次台北市重大傷亡演習，當然「還是要再精進啦！」，不過北市府一直有在做準備。（記者沈佩瑤攝）

2017-02-21 13:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕《蘋果》今報導，學者首度觀測發現原本被視為休火山的大屯火山群，在新北市金山、萬里地底下逾20公里處有岩漿庫，正式確認為活火山，一旦大規模爆發，台北市有四分之一將首當其衝，柯文哲今出席天母棒球場完工記者會後受訪時指出，上任後，已進行過一次台北市重大傷亡演習，當然「還是要再精進啦！」不過北市府一直有在做準備。

此外，有媒體問到，貓纜去年調漲票價，至今滿1週年，搭乘人數減少約45萬人次，但整體營收增加，對此，柯文哲指出，台灣的觀光應該要走向高價化、精緻化的方向，「那種觀光客吵吵鬧鬧，價格很低，不是台灣要發展觀光的方向」，他指北市府規劃有「三貓計畫」，會叫產業局調查一下周邊商家的整體營收變化，「這是我比較關心的部分」。