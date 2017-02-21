特殊病例》誤吞2.5cm魚刺卡肛門 強國男組織壞死流膿

2017-02-21 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省肇慶市1名男子誤吞魚刺，當下雖無卡住喉嚨造成不適，不料，隔幾天卻覺肛門周邊腫痛難耐、發燒、大小便不順，送醫檢查驚見2.5公分長魚刺竟卡住肛門，不得不動手術取出。

綜合媒體報導，經檢查後發現，這名男子的肛門周邊，皮膚已瘀黑壞死，部分區塊發炎流膿，醫師隨即為他動手術取出2.5公分長、兩端銳利的魚刺。

肇慶市二院肛腸科副主任醫師哈曉冬表示，若魚刺不盡快處理，繼續留在病患體內，恐危及生命。他也提醒，當肛門周邊開始出現腫痛情形時，患者應立即就醫，而患者經過一週後，身體發熱、傷口潰瀾才急忙就診，耽誤治療的黃金時機。