是否進一步限水？ 水利署下午將討論

2017-02-21 13:23

〔記者楊綿傑／台北報導〕春雨不足已造成數個地區用水拉警報！在最近一波下雨的機會未能解決水庫乾渴的情況下，是否可能再有其他地區水情燈號轉變，或有進一步限水計畫，水利署將於下午進行討論。

自2月起新北板新、桃園、新竹、高雄等地區，水情燈號陸續由代表供水充足的藍燈，轉變為水情稍緊、水情狀況不佳，得加強水情調度及研擬措施的綠燈，水利署也做過人工增雨因應，不過最近一波降雨未降在集水區，用水持續出現危機。

水利署副署長王藝峰說，下午的水情會議將再全盤檢討全國水情狀況及燈號轉變，至於是否會有進一步限水，他表示，會議討論不會單從現在狀況去做判斷，還會視未來天氣狀況，綜合討論。