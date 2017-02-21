澎湖推動長照2.0 打造在地化個別化與人性化

湖西菓葉國小廢棄校舍，成為澎湖智慧長照中心。（記者劉禹慶攝）

2017-02-21 13:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕老年化比例高居全國第二的澎湖縣，近年來積極推動長照2.0，縣長陳光復表示，長照2.0是以社區為基礎的長期照顧服務體系，提供民眾預防失能，及在地、即時、便利的社區照顧，打造澎湖成為高齡友善健康的樂活島。

由於澎湖工作機會難覓，青年子弟外流情形嚴重，老年人口比率較高，尤其受到少子化影響，個人與家庭的照顧壓力負荷日趨沉重。因此積極推動「長照2.0」，從優化初級預防功能開始，銜接預防保健、減緩失能、促進老人健康福祉、提升生活品質、多元社區式服務、在宅臨終安寧照顧等，希望透過健全的長照系統，減輕家屬照顧負擔。

澎湖縣為推動長照業務，已成立跨局處「長期照顧服務推動小組」，共建置10家居家護理所、3家喘息服務單位、3家居家復健單位、2家居家服務單位、6家日間照顧中心、1家小規模多機能中心、1家交通接送單位（14台復康巴士） 、9家餐飲服務單位，以及規劃購置到宅沐浴車1輛。並擴增照管專員9人、照管督導2人、行政人員2人，專責提供民眾到宅評估及連結、輸送長期照顧服務的單一窗口。

另外縣府利用湖西鄉菓葉國小廢校後閒置空間，結合智慧科技產品運用，共規劃「復健中心」、 「輔具展示中心」、 「長期照顧諮詢分站」、 「智慧健康照顧客服中心」等多功能空間，將澎湖縣建構成為「智慧長照2.0i」長期照顧服務模式，未來將在湖西鄉、望安鄉、七美鄉設置長照分站。