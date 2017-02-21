陳言安畫出特優獎 百姓公頒獎勵金

後龍鎮萬善祠百姓公今天上午頒發獎勵金，鼓勵陳言安（左3），及美術指導教師邱翊睿（左2）（記者許展溢攝）

2017-02-21 13:09

［記者許展溢／苗栗報導］後龍國中國三學生陳言安作品「寂‧機」，畫出寂寥意境，代表苗栗縣參加「105學年度全國學生美術比賽」，榮獲國中普通班水墨類組全國特優。陳言安說，從小喜愛閱讀，類別相當廣泛，最喜歡金庸作品，畫作透過小說情節，延伸各種情境。

後龍鎮萬善祠百姓公今天上午頒發獎勵金，鼓勵陳言安及美術指導教師邱翊睿，肯定他們的努力。

105年獲「教育部社會教育貢獻獎」的後龍萬善祠百姓公，長年關注社會教育，幫助許多弱勢學生、家庭，管理委員會主任委員李長峰說，社區學校教育經費有限，為鼓勵學生優良表現，讓在地文化藝術能更扎根，決定頒發獎狀、獎金鼓勵師、生。

不僅美術，田徑隊、跆拳道、長笛等多項才藝也都難不倒陳言安，時常參賽也屢獲佳績。後龍國中校長熊儒卿說，陳言安連續兩年參加文狀元七年級組獲取進士及第，去年全中運跆拳道項目國女第七、苗栗縣縣長盃錦標賽跆拳道國女對練第一，也是全校優秀青年代表。

陳言安說，媽媽從事美工設計工作、爸爸是跆拳道黑帶選手，從小耳濡目染，喜歡畫上幾筆，也學跆拳道，國二在美術老師邱翊睿指導下，接觸水墨畫至今。去年首次參加全國學生美術比賽，獲得佳作，今年能拿下特優，很感謝校長、老師指導。

熊儒卿表示，後龍國中有80%的學生來自偏鄉地區，文化刺激較不足，為讓學生有更多元學習機會，近年積極發展各式豐富教學活動，激發學生們潛能。