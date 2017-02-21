禽肉禁宰攤販撐不住 北市：補償再等等…
2017-02-21 12:50
環南市場攤販受禁宰禁運政策衝擊，平均每天提早2小時收攤。（記者黃建豪攝）
〔記者黃建豪／台北報導〕防治禽流感，農委會下令禽肉禁宰禁運至今，雖台北市的雞、鴨價格受到控制，但傳統市場供應已經快撐不下去。做為大台北地區糧倉的環南市場，今天上午才9時，仍在營運的禽肉攤販就只剩個位數，攤商叫苦連天。但家禽批發市場最快要等到2月24日晚上才恢復作業，補償部分，台北市市場處說，禽流感疫情還沒穩定，禁宰政策說不定還會延長，所以攤商要求的減免租位租金等補償仍未定案。
禁宰禁運7天政策上路，台北市家禽批發市場從2月17日起就停止營運，總經理游秀月說，目前仍沒有攤商來抱怨，照理說，禁宰禁運效期只到2月24日中午，最快晚上可以恢復作業，盡快補足市場的溫體禽肉需求。
但實際走訪傳統市場，發現禽肉攤位異常冷清，環南市場甲、乙、丙、丁四棟市場，數十家的雞肉、放山雞、鴨肉等單位，才上午9時就大多收攤。正在收攤的山雞肉攤商林先生說，上周有先宰來庫存，所以貨源還夠，但生意衝擊很大，雖然還無法評估，平常他們都營業到中午，現在都還沒10時就開始收。
肉雞攤販歐女士，這裡的攤販原本都是賣現宰的溫體，現在只能靠南部電宰的冷凍品調貨來賣，數量不夠，消費者也怕到不敢來買，這幾天收攤很早，也沒辦法，都想上街抗議了。
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