（可愛亂入片）熊讚又來亂！趁柯P受訪時跪求加班費（圖輯）

世大運熊讚出席天母球場整建完成記者會，在台北市長聯訪時，在旁下跪求要加班費。（記者劉信德攝）

2017-02-21 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕天母棒球場為了迎接世大運進行整建，今天舉行整建完成記者會，台北市長柯文哲與世大運吉祥物「熊讚」都出席。上回險些被市警局長警告要「上銬」帶走的熊讚，仍不改調皮的個性，這次還下跪要起加班費。

天母棒球場為了準備世大運，去年整年進行封場整建，今舉行了整建完成記者會。台北市長柯文哲出席時，還親自上場進行守備練習，不過同時出席的世大運熊讚卻不斷擾亂柯P。

柯文哲在接受媒體聯訪時，熊讚一直在旁搞笑，還下跪爭取加班費。柯P親自在球場上進行守備練習時，熊讚仍不停干擾，在旁妨礙守備，就算撲倒在球場上也無所謂。

調皮搗蛋的熊讚也不是第一次擾亂市長，前陣子陪同柯文哲出席台北燈節活動，就因為不停抱住柯P，被同時出席的市警局長邱豐光忍不住開玩笑地對熊讚警告說，「再這樣我要把你上銬帶走」。

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台北市長柯文哲與世大運熊讚一同出席天母球場整建完成記者會。（記者劉信德攝）

熊讚不改調皮個性，在旁下跪要求下跪爭取加班費。（記者劉信德攝）

搗亂後，熊讚落寞的離開聯訪現場。（記者劉信德攝）

一旁的工作人員，還上前關心「落寞」的熊讚。（記者劉信德攝）

台北市長柯文哲親自上場進行練習守備，但熊讚一直在旁搞笑妨礙守備。（記者劉信德攝）

為了擾亂柯文哲，熊讚就算撲倒在球場上也無所謂。（記者劉信德攝）