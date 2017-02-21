| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽》林昌勇又闖禍了！ 在沖繩移訓無照駕駛
 首頁 > 生活

（可愛亂入片）熊讚又來亂！趁柯P受訪時跪求加班費（圖輯）

世大運熊讚出席天母球場整建完成記者會，在台北市長聯訪時，在旁下跪求要加班費。（記者劉信德攝）

2017-02-21  13:10

〔即時新聞／綜合報導〕天母棒球場為了迎接世大運進行整建，今天舉行整建完成記者會，台北市長柯文哲與世大運吉祥物「熊讚」都出席。上回險些被市警局長警告要「上銬」帶走的熊讚，仍不改調皮的個性，這次還下跪要起加班費。

天母棒球場為了準備世大運，去年整年進行封場整建，今舉行了整建完成記者會。台北市長柯文哲出席時，還親自上場進行守備練習，不過同時出席的世大運熊讚卻不斷擾亂柯P。

柯文哲在接受媒體聯訪時，熊讚一直在旁搞笑，還下跪爭取加班費。柯P親自在球場上進行守備練習時，熊讚仍不停干擾，在旁妨礙守備，就算撲倒在球場上也無所謂。

調皮搗蛋的熊讚也不是第一次擾亂市長，前陣子陪同柯文哲出席台北燈節活動，就因為不停抱住柯P，被同時出席的市警局長邱豐光忍不住開玩笑地對熊讚警告說，「再這樣我要把你上銬帶走」。

相關影音

台北市長柯文哲與世大運熊讚一同出席天母球場整建完成記者會。（記者劉信德攝）

熊讚不改調皮個性，在旁下跪要求下跪爭取加班費。（記者劉信德攝）

搗亂後，熊讚落寞的離開聯訪現場。（記者劉信德攝）

一旁的工作人員，還上前關心「落寞」的熊讚。（記者劉信德攝）

台北市長柯文哲親自上場進行練習守備，但熊讚一直在旁搞笑妨礙守備。（記者劉信德攝）

為了擾亂柯文哲，熊讚就算撲倒在球場上也無所謂。（記者劉信德攝）

日前熊讚不停熊抱柯文哲，讓一旁的市警局長邱豐光忍不住說「再這樣我要把你上銬帶走」。（資料照，記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 世大運 天母棒球場 柯P 柯文哲 熊讚 熊讚Bravo
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：（可愛亂入片）熊讚又來亂！趁柯P受訪時跪求加班費（圖輯）


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.