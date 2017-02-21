反空汙引起產業界反彈 李應元：政府管制採漸進式
2017-02-21 12:39
［記者彭琬馨／台北報導］環保團體近日舉辦大型反空汙遊行，呼籲環保署應盡速針對空汙制定相關法律，以改善台灣空氣品質，卻引起產業界反彈。環保署長李應元表示，兩邊的聲音都聽到了，基於民眾對生活品質與環境的要求，環保署正在循序漸進加嚴管制標準，希望產業界能了解環保署面臨的壓力。
上周末反空汙大遊行於台中、高雄舉行，吸引近千人參與遊行，中研院前院長李遠哲、中彰雲嘉首長與時代力量立委洪慈庸、徐永明等立委也都出席，呼籲政府應正視並解決空汙問題。由於反空汙的社會聲浪越來越強，也引起產業界反彈，台塑集團總裁王文淵日前就曾表示，社會在不正確的資訊誤導下，對石化業形成不客觀的反感氛圍，由於環評卡住新投資，台塑集團在台投資金額從600億逐年減少至300億元。
李應元上午受訪時表示，社會希望兼顧經濟發展與生活品質，兩種聲音政府都了解，未來希望藉由提高空氣管制排放的標準、加強廢氣排放設備的投資，讓高耗能產業逐漸往綠能產業發展。李應元強調，「呼吸是每一分鐘的事」，環保署正循序漸進加嚴管控標準，希望產業界能理解。
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