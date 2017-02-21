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醫療診間》老菸槍脖子長瘤 處理不慎恐嘴歪眼斜

耳鼻喉科醫師洪莉婷說，男子腫瘤的位置有顏面神經分佈，處理不慎恐嘴歪眼斜。（記者何玉華攝）

2017-02-21  12:30

〔記者何玉華／新北報導〕菸癮40年的60歲陳姓男子，年前在右頸部的硬塊快速長大成腫瘤，就醫後切除，不過腫瘤處剛好有顏面神經分佈，稍一不慎傷及神經，容易導致嘴歪眼斜，主治醫師洪莉婷說，病患若不戒菸，腫瘤有可能復發，還是建議患者要戒菸。

陳先生從年輕就抽菸，多年前右邊脖子發現一處硬塊，因不痛不癢，未加以理會，年前卻突然快速長大，讓他擔心是「壞東西」；趕緊就近到新北市立聯合醫院外科門診求治，由外科醫師會診耳鼻喉科，耳鼻喉科主治醫師洪莉婷安排電腦斷層掃描及X光檢查，發現腫瘤已2.5公分乘以2.5公分，必須進行切除。

不過，她表示，腫瘤處有顏面神經分佈，不能直接切除，必須繞過分佈的神經，才不會造成眼睛無法閉合或嘴歪眼斜的後遺症，最後決定從耳部的前下方下刀，順著顏面神經的主幹探索到腫瘤處的神經分支，順利避開神經將腫瘤切除。

洪莉婷指出，老菸槍是這類良性腫瘤的好發族群。患者有長期抽煙史且1天至少1包，應是抽菸引起身體發炎反應，加上個人體質刺激，導致腫瘤發生；這類腫瘤具有多發性及脖子雙側都會出現的特性，因此目前雖然已經切除，患者若不戒菸，還是會有復發的可能。

耳鼻喉科醫師洪莉婷說，男子腫瘤的位置有顏面神經分佈，處理不慎恐嘴歪眼斜。（記者何玉華攝）

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相關關鍵字： 健康醫療 老菸槍 腫瘤 顏面神經
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