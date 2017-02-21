遊覽車公會：駕駛普遍疲勞 畢旅團也存風險

國道五號發生重大車禍，一日低價團引起外界議論，副理事長馬景仲提醒學生畢旅團也有存在風險引發。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-02-21 12:32

〔記者陳紜甄／台北報導〕中華民國遊覽車客運商業同業公會聯合會副理事長馬景仲，今早在遊覽車安全與管理座談會上不客氣地指出，這次會發生國道五號的車禍，一日低價團引起外界議論，但學生畢旅團也有存在風險，如果交通部觀光局不重視國內旅遊，並且不保障駕駛的收入，制度仍未改善的話，未來就是「旅行社拚觀光率，我們（遊覽車）拚死亡率。」

他表示，學生團畢旅行程，不外乎劍湖山，六福村，以及九族文化村這三個地方，也就是旅行社業者口中的「畢旅369」。學生畢旅行程通常一早就要出發，駕駛在出發前，大約凌晨4、5點就要驗車測試，出發之後跑行程的過程中，晚上也會有營火相關活動，造成駕駛普遍疲勞駕駛。學生畢旅行程，將會是繼國道五號車禍之後，未來可能是潛在的風險。

外界提出「雙駕駛」的口號保障民眾外出旅遊安全，但馬景仲表示，最重要的問題是駕駛收入普遍不高，而且旅遊分淡旺季，因此公司養不起這些駕駛，才會出現司機靠行的現象，司機每個月才有穩定的收入，而不是把遊覽車駕駛「削」的那麼死。他並舉例，一日韓團早上7點出發，晚上8、9點行程才結束，工時長達11個小時以上，但司機一天薪水才1千元，質疑實施雙駕駛「你付得起嗎？」

遊覽車客運商業同業公會曾參考計程車按表計費，嘗試訂定最低運價，保障駕駛收入，但卻被公平會罰了50萬。馬景仲說，遊覽車是特許行業，並沒有被歸類於公共運輸業，因此沒有政府補助也無規範，如果司機有穩定收入，就不會出現靠行；並且強化健全公司制度，正常營運，遊覽車安全才能提升。