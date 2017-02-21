另類慶生 揹土地公春遊去
2017-02-21 12:28
［記者簡惠茹／宜蘭報導］幫土地公來個另類慶生，來羅東中山公園帶土地公春遊去。農曆二月初二是土地公聖誕，羅東鎮公所今年提早在國曆2月25日舉辦土地公春遊活動，不但邀請廟宇土地公一起健行，也歡迎自家供奉的土地公一同參與。
羅東鎮公所舉辦的土地公春遊活動，每年都吸引大批信眾參與，去年更有2000名信眾參加春遊，聲勢浩大，羅東鎮公所今年再度舉辦春遊活動，鎮公所表示，2月25日上午9點從羅東中山公園土地公廟出發，由里長們親自抬轎，請土地公出巡，護佑羅東。
鎮公所指出，健行路程行經中正北路、中正路等地回到興東路，共約5公里，公所將贈送揹帶，沿途設有中途點發放礦泉水、摸彩卷、活動紀念品，數量有限送完為止，歡迎民眾踴躍參加。
鎮長林姿妙表示，俗話說，田頭田尾土地公，土地公是民間信仰的守護神，和民眾最親近也無所不在，每年土地公聖誕都會有各種廟會活動和祭祀拜拜， 而鎮公所舉辦春遊最主要的目的，就是感謝土地公的保佑，達到風調雨順、國泰民安，士農工商得以發展。
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