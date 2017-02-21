高市防疫查獲1處私宰 開罰3場有活禽的攤商

2017-02-21 12:25

［記者陳文嬋／高雄報導］繼花蓮、台南陸續傳出禽流感疫情後，全台灣於宜蘭、雲林及嘉義地區養禽場陸續發生禽流感疫情，目前全台灣總計有29場，20多萬隻家禽被撲殺，其中高病原H5N6即檢驗出9場，高市目前雖無家禽場禽流感病例，但是市府不敢掉以輕心，全力來防堵禽流感的入侵。

行政院農委會從106年2月17日開始至106年2月24日止全台灣家禽實施禁宰禁運措施（室內飼養的白肉雞不在此限），目的就是希望讓潛伏在台灣家禽飼養場的禽流感病毒能夠被發現，高雄市平常時期即對於禽流感進行完備的防疫準備，在這段家禽禁運禁宰期間更是，除了家禽場逐場訪視完成367場次之外，家禽市場、理貨場與批發市場消毒完成592場次，另外加強零售市場以外的私宰查緝，密集查緝55場次，查獲1處私宰外，針對零售市場7件通報疑似活禽展售與私宰情形調查，並對其中3場有活禽的攤商除移動管制外，並將依動物傳染病防治條例進行裁處。

高市為配合農委會禁宰禁運措施，也要確保市民肉品供應無虞。農委會除啟動增加冷凍白肉雞隻供應量外，全國同時增加屠宰1000頭肉豬供應，以平衡防疫期間的肉品供應需求，因佔市場消費主要需求白肉雞不受禁宰影響供應充足，目前雞肉、豬肉價格平穩。

農業局長蔡復進表示，自入冬以來，高雄市轄內養禽場目前未傳出禽流感疫情，但是農業局絕不會因此而大意，反而會更加強境內疫情防疫措施，也同時要顧慮到民生的需求及物價的平穩，農業局總動員全力防堵禽流感。

農業局呼籲民眾要遵守「四不一要」原則:一、不靠近、接觸及餵食野生鳥禽，二、不至疫區參觀鳥禽，賞鳥時也不靠近、不碰觸鳥禽屍體，三、不私自攜帶鳥禽入境與購買來路不明鳥禽，四、不野放或放生鳥禽;接觸鳥禽或排遺後要立即以肥皂清潔雙手，即可有效預防禽流感。