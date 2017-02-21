台北往阿里山、武陵等一日遊被要求下架

交通部觀光局今日與各單位開會檢討國內一日遊行程，觀光局特別點名台北出發往阿里山等旅遊行程，因行駛時間長或路況不一，產品風險高，應該予以下架。（資料照）

2017-02-21 12:45

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕蝶戀花賞櫻團發生遊覽車翻覆事故後，交通部觀光局今日與各單位開會檢討國內一日遊行程，觀光局特別點名台北出發往阿里山、武陵農場、清境農場、司馬庫斯、觀霧、墾丁、花蓮等旅遊行程，因行駛時間長或路況不一，產品風險高，應該予以下架，觀光局會列管追蹤；相關旅遊行程安全注意事項今日核定後，週五前會對外公布。

今日參與會議有觀光局、行政院消保處、勞動部、消基會、旅行業公會、品保協會、遊覽車客運商業同業公會全聯會、全國駕駛員職業總工會，對公開上市產品訂出檢核機制，確保旅客旅遊消費安全，讓消費者對旅行業與遊覽車業產品有信心，並寬心購買出門旅遊。

觀光局副局長張錫聰表示，國旅產品以遊覽車為交通工具，每位駕駛行駛平面道路每日以300公里為原則，含山區道路每日以200公里為原則。現在先針對一日遊行程，後續其他兩日遊或多日遊都會一併檢視，希望業者先自主管理，自我檢視，有風險疑慮趕快先調整。

張錫聰說，檢視完旅遊產品後，上述提到應下架商品或早出晚歸行程，旅行業可採駕駛替換機制、採多元交通運具或調整行程，若業者願意調整就不會對外公布，如果不願意調整才會公告給消費者，且強制要求下架；公告下架後還持續銷售，就可依觀光發展條例處1萬至5萬元罰鍰；公布平台會設在觀光局消費專區。

對於一日遊行程多少錢才合理？張錫聰認為，因為行程多樣，今日還討論不出來，且政府也不應太過干預價格，但基本上0元團費絕對不准；會要求業者在價格上可以打折，但安全不能有折扣。另外，還會建立檢舉平台，若業者出團後，因應部分旅客要求私加行程，使駕駛可能有工時過長情況時，團員都可提出檢舉。