| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽》林昌勇又闖禍了！ 在沖繩移訓無照駕駛
 首頁 > 生活

台北往阿里山、武陵等一日遊被要求下架

交通部觀光局今日與各單位開會檢討國內一日遊行程，觀光局特別點名台北出發往阿里山等旅遊行程，因行駛時間長或路況不一，產品風險高，應該予以下架。（資料照）

2017-02-21  12:45

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕蝶戀花賞櫻團發生遊覽車翻覆事故後，交通部觀光局今日與各單位開會檢討國內一日遊行程，觀光局特別點名台北出發往阿里山、武陵農場、清境農場、司馬庫斯、觀霧、墾丁、花蓮等旅遊行程，因行駛時間長或路況不一，產品風險高，應該予以下架，觀光局會列管追蹤；相關旅遊行程安全注意事項今日核定後，週五前會對外公布。

今日參與會議有觀光局、行政院消保處、勞動部、消基會、旅行業公會、品保協會、遊覽車客運商業同業公會全聯會、全國駕駛員職業總工會，對公開上市產品訂出檢核機制，確保旅客旅遊消費安全，讓消費者對旅行業與遊覽車業產品有信心，並寬心購買出門旅遊。

觀光局副局長張錫聰表示，國旅產品以遊覽車為交通工具，每位駕駛行駛平面道路每日以300公里為原則，含山區道路每日以200公里為原則。現在先針對一日遊行程，後續其他兩日遊或多日遊都會一併檢視，希望業者先自主管理，自我檢視，有風險疑慮趕快先調整。

張錫聰說，檢視完旅遊產品後，上述提到應下架商品或早出晚歸行程，旅行業可採駕駛替換機制、採多元交通運具或調整行程，若業者願意調整就不會對外公布，如果不願意調整才會公告給消費者，且強制要求下架；公告下架後還持續銷售，就可依觀光發展條例處1萬至5萬元罰鍰；公布平台會設在觀光局消費專區。

對於一日遊行程多少錢才合理？張錫聰認為，因為行程多樣，今日還討論不出來，且政府也不應太過干預價格，但基本上0元團費絕對不准；會要求業者在價格上可以打折，但安全不能有折扣。另外，還會建立檢舉平台，若業者出團後，因應部分旅客要求私加行程，使駕駛可能有工時過長情況時，團員都可提出檢舉。

廣告
  • 觀光局副局長張錫聰主持「旅行社辦理國內旅遊產品妥適性及相關因應管理會議」會後記者會，回應近來觀光產業問題。（記者林正堃攝）

    觀光局副局長張錫聰主持「旅行社辦理國內旅遊產品妥適性及相關因應管理會議」會後記者會，回應近來觀光產業問題。（記者林正堃攝）

  • 交通部觀光局今日與各單位開會檢討國內一日遊行程，點名台北出發往阿里山、武陵農場、清境農場、司馬庫斯、觀霧、墾丁、花蓮等旅遊行程，因行駛時間長或路況不一，產品風險高，應予以下架。圖為武陵農場。（記者林良哲攝）

    交通部觀光局今日與各單位開會檢討國內一日遊行程，點名台北出發往阿里山、武陵農場、清境農場、司馬庫斯、觀霧、墾丁、花蓮等旅遊行程，因行駛時間長或路況不一，產品風險高，應予以下架。圖為武陵農場。（記者林良哲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一日遊 觀光局 遊覽車翻覆
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：台北往阿里山、武陵等一日遊被要求下架


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.