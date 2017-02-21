黃金巨蟒要健檢 動員6大人才搞得定

黃金蟒相當粗壯，工作人員合力抬出。（記者吳俊鋒攝）

2017-02-21 12:19

〔記者吳俊鋒／台南報導〕人要健康檢查，蛇也要健康檢查！開春了，台南市歸仁區的世界蛇王教育農場採預防醫學做法，今天為在園區冬眠後的巨蟒健康檢查，以棉花棒取唾液，進行細菌培養，並幫忙除蝨，由於每1隻動輒都上百公斤，一口氣找來6位工作人員「助陣」，過程辛苦，最後仍合力完成任務。

負責人黃國男表示，園區飼養的緬甸蟒、網蚊蟒與森蚺等，大小超過30隻，近半數重量破百，平常得更費心照顧，除了足夠的餵食之外，入冬後，還要加裝保溫燈，避免受凍，呵護備至。

由於台灣環境有四季之分，尤其近來晝夜溫差大，稍有不慎，蟒蛇容易感冒，黃國男說，病情嚴重時，恐無法搶救而死亡，預防勝於治療，平時的健康檢查很重要，每年2次。

園方今天展開巨蟒的春季健檢工作，依照過去經驗，一口氣動員了6人，分工合作地將大蛇抬出展示櫃，避免掙扎、摔落而受傷，還要用力抓牢，七手八腳的，畫面有趣。

工作人員用棉花棒各從大蟒的嘴巴與肛門採集檢體，後送獸醫院細菌培養，掌握健康狀況，同時也以沾了藥劑的毛巾擦拭蛇體，消毒、除蝨。

今天的健檢，以將近5米的黃金蟒最受矚目，重量上百公斤，蛇體比成人的大腿還粗，雖然個性溫馴，仍合力花了約1個小時，才順利完成任務。

黃國男指出，黃金蟒是緬甸蟒的白化種，色澤比較討喜，尤其能馴養到如此大型，坊間罕見，更顯其珍貴。

另外，農場還有1隻飼養超過30年的網蚊蟒，丈量後超過5米，是園區鎮寶之一，但脾氣很暴躁，工作人員今天也辛苦地完成牠的健檢。