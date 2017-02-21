打造智慧城市生態系 總統承諾給支援
蔡英文總統（左二）21日出席「2017智慧城市展」開幕暨頒獎典禮，與北市電腦公會理事長童子賢（左一）、北市副市長林欽榮（右二）等一同剪綵。（記者張嘉明攝）
〔記者何世昌／台北報導〕「第4屆智慧城市展」今起至24日在南港展覽館登場。總統蔡英文出席開幕式並承諾中央政府會提供預算及政策支援，並結合民間企業，打造各具特色的智慧城市生態系。
今年智慧城市展以「應用物聯網建設智慧城市」為主題，共計全球有200個專業廠商、900個展示攤位參加展覽，參與規模比去年成長20%。同時，來自29個國家、54個首長或代表也抵台參加。
開幕式今早在南港展覽館登場，台北市電腦公會理事長童子賢、台北市副市長林欽榮、國發會副主委龔明鑫、經濟部政務次長沈榮津、外交部主秘章文樑及工商代表出席，總統蔡英文也到場致詞。
蔡英文致詞表示，智慧城市是產業趨勢、一個正在成長的市場。更重要是，智慧城市能解決問題：透過物聯網的架構，有助打造一個更貼近市民需求的城市環境，經由開放資料以及感測器收集而來的大數據，讓我們更有能力因應交通、治安、衛生和污染等挑戰。
蔡提到，台灣過去是代工出口為主要導向的經濟體；特別是台灣的ICT產業，為世界各地的客戶和消費者提供了無數的解決方案。現在是我們回過頭來，專注於在地需求的時候了，例如：提昇長照品質、落實食安管理，增進能源使用效率、提高對於自然災害的監控和防範能力。因此，現在各級機關和國公營事業，都在緊鑼密鼓推動智慧城市的發展。
「尤其水資源和電力系統的聯網，是智慧城市發展的關鍵」，蔡英文指出，台灣自來水公司正在宜蘭、澎湖及小琉球試辦智慧水網，台灣電力公司也在積極布建智慧電表，作為推動智慧電網和節能產業的基礎。
蔡也提到，將透過「亞洲‧矽谷」計畫，增強物聯網的創新能量，並藉「數位國家・創新經濟發展方案」（DIGI plus），來推動高速寬頻普及、數位生活服務優化以及數位人才培育等基礎工作。另，行政院正研擬「前瞻基礎建設」，將會進一步提出「數位建設」的規劃，作為DIGI plus的加速器；這將使中央部會、地方政府及企業所需要的物聯網架構、雲端服務和大數據的運算平台，都可提前完成。
蔡承諾，中央政府提供預算和政策的支援，由地方政府作為推動智慧城市的主力，並結合民間企業，打造各具特色的智慧城市生態系。最後，她引用AlphaGo開發者黃士傑的話：「路總是一步步踏實走出來的」來勉勵在場所有嘉賓。
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