「人生只有一次」陳嘉君籲蔡英文落實同志人權

2017-02-21 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕婚姻平權議題持續延燒，總統蔡英文日前表示，對於修法進度「衝這麼快」頗感訝異，但也強調，「這個議題是不同世代的價值觀歧異，需要好好溝通」。對此，施明德妻子陳嘉君在臉書上表示「人生只有一次，青春更短」，呼籲蔡英文「做對的事情，沒有衝太快的問題」。

陳嘉君PO文寫道：「報告親愛的總統，做對的事情，沒有衝太快的問題。同志婚姻是人權問題，無庸置疑。人權被剝奪總是一件很緊急的事，人生只有一次，青春更短。」並且表示：「這不是難以理解的事，沒有難到需要設一個溝通平台來講清楚。問題已經不在『溝通』，問題在於有一些人放不下偏見。但是，沒有道理叫權利被侵害者，等待那些人學會放下偏見，國家才返還人權給同志啊！教育人民放下偏見，是一件長期要做的教育工作，交給教育部與時間吧。」

她認為，「同志人權需要立即落實」，並且呼籲總統：「你手上的權力，最高貴的使用方式就是拿來返還人權給被剝奪的人，祝福你。」