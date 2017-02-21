發燒話題》錢多、地位高？ 醫學系學生說真相…

醫學系的學生說出真相，奉勸考生報考醫學系前須謹慎考慮。（圖取自臉書）

2017-02-21 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕醫學系對於高中生來說，是崇高的夢想，考上醫學系意味著光明的前途，但有醫學系的學生說出真相，奉勸考生報考醫學系前須謹慎考慮。

一位就讀北醫的學生製作了「申請醫學系的543」，訴說就讀醫學系的真相。他提到醫學系學生不若外界想像般研究化學和生物，而是花相當大的精力背誦。進了醫院後，大五醫院見習，晚上要留在醫院「夜間學習」，大六則需過夜學習，沒薪水且須付學費。

網友指出，以現行規定計算，醫師每日工作超過12小時，時薪僅318元，網友希望考生思考：「你能接受時薪比大學生當家教還要低，且每天工作超過一半時間的生活嗎？」此外還須面對醫療糾紛、暴力等問題，「選填醫學系之前，你真的想清楚了嗎？」