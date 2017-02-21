這所小學生超爽！跟馬術高手一起騎馬
2017-02-21 11:57
馬術高手校友回校分享，烏眉國小楓樹分校學童騎馬趣（記者蔡政珉攝）
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮烏眉國小楓樹分校自去年合併改制為分校，雖然學校學童人數少，但是分校致力發展特色課程，今天邀請曾獲全日本馬場障礙錦標賽第二名的校友陳御龍和另一位同樣出身楓樹的馬術高手王子榤分享馬術心得，學童地一次見到真正的馬出現眼前都樂壞了，開心「騎馬趣」。
「能夠面對面接觸到真正的馬兒，真的太棒了！」楓樹分校不少學童看到神采飛揚、精神奕奕的馬兒，迫不急待摸著馬兒，神情好奇又天真，展現出學童最為童真的一面。
陳御龍與王子榤則先從介紹馬匹特性開始，讓學童了解馬兒的習性，接下來在與馬兒互動，學習洗、刷馬以及如何設置安全騎馬裝備後，在兩名馬術高手的帶領下，躍上馬背，當起騎馬客。
「剛開始還是會有點害怕，不過在教練的細心教導下比較不會那麼陌生」學童朱品睿說，這是騎馬初體驗，雖然一開始與馬兒覺得有距離，但是真的接觸後感覺很親近，非常真實。
楓樹分校教導主任陳信芳則說，希望學童藉由這次的騎馬體驗，培養更強大的自信心，養成不怕挑戰的精神，會讓這次的馬術教學更具實際意義。
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