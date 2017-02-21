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道岔界接處斷裂 機場捷運急搶修

試營運不到一個月的機場捷運，驚傳林口站和山鼻站間道岔斷裂，官方表示，目前緊急搶修中，不影響通車。（資料照，記者李容萍攝）

2017-02-21  11:59

〔即時新聞／綜合報導〕機場捷運目前仍在試營運階段，預計下個月初正式通車，不過，上週五（17日）林口站和山鼻站之間的道岔和鋼軌界接鋼材竟斷裂，高鐵局表示，今天將完成修復工作，不影響通車。

根據《蘋果日報》報導，高鐵局表示，桃捷公司進行於上週五晚上巡軌時發現，林口站和山鼻站間的緊急避難車站有一處道岔、鋼軌界接鋼材有斷裂，已通知廠商並且追查原因，修復工作預計今晚完成。

軌道出包是否影響通車日？高鐵局表示，故障地點共有4個軌道，列車可改走其他軌道，不影響行車。

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