前學生批校方濫權記過 華岡校長：不排除提告

2017-02-21 11:45

〔記者蕭玗欣／台北報導〕前華岡藝校學生周子愉去年因控訴校方黑箱選出學生會代表，及揭露中國藝人鹿晗違法來台打工，遭校方記過，校長丁永慶還公開霸凌，指控他為「政治狂熱分子」。人本教育基金會怒轟，北市教育局從未做過調查和懲處，丁永慶仍穩坐校長位置，「到底是在包庇什麼？」今將提出行政訴訟。校長丁永慶則表示，不排除對周生在網路的謾罵言語提告。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，去年5月接獲申訴後，發文北市教育局要求其介入調查並處理該校濫權記過及霸凌學生的狀況，但教育局卻從未進行任何調查與介入。

周子愉目前在大學就讀，他表示，去年8月提出提出行政訴願，卻因條件不合被駁回，因此今天將向台北高等行政法院控告華岡藝校。

人本教育基金會今天召開「華岡藝校濫權霸凌 教育行政怠職擺爛」記者會，會中公布一段影片，可看出華岡藝校校長丁永慶公開在師生面前指控周是「政治狂熱分子」，放任學生在全校張貼各種標語，校長還在校門口跟大批學生說：「我們不要像他那樣子的政治人物進學校」、「他不配做華藝人！」

馮喬蘭表示，丁永慶已沒資格待在教育界，「當校長已經18年了，還可以做出這樣的事」，教育局也繼續捍衛她，不肯撤銷其校長資格，到底是在包庇什麼？

立委吳思瑤也到場聲援，認為教育部不該再漠視學生權益被踐踏，應主動申請釋憲，讓中小學生權益受到損害也能申請救濟；而現行校園霸凌防治準則僅適用於學生，早已不敷使用，要求教育部應即刻訂定強而有力的校園反霸凌防治專法，擴大霸凌對象的認定；此外，教育部也應依此違法事件，減少華岡的招生名額，並扣其獎補助款。

丁永慶則反駁，「我們才是被霸凌的一方」，是周生不願意在體制內成立學生會，而且經常在臉書罵他和其他師生，才會被記大過，「身為校長很多事沒辦法想做什麼就做什麼，我已經忍耐很久了」。

對於周生指控其在全校師生面前霸凌，丁永慶也說，那幾天因為鹿晗事件，全校都很亂，外界不斷湧入對華崗的批評，光是應付網路留言就忙得不可開交，自己也一天到晚向學生道歉，「根本不知道什麼時候被偷拍這些影片，一定是有人問我什麼我才會說那些話（指政治狂熱分子發言）」。

北市教育局表示，已於去年8月3日由督學率隊至該校瞭解處理情形，並函請該校重新召開學生申訴評議委員會，因此華岡在去年10月24日再次召開學生申訴評議委員會審議，以提供該生救濟管道，最後仍發回原懲處單位重新審議後，該校維持原決議。但周生仍可依法提起行政訴訟。