專任教練加持 高泰國中屏縣中小聯運表現佳

2017-02-21 11:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高泰國中體育班發展棒球、田徑、撞球、劍道等4大專項，其中田徑隊在縣府三級五區體育運動政策協助下，去年進用首批專任運動教練，已見成效，在本月（2月）屏東縣中小學聯合運動會，拿下國中女子組田徑總錦標。

專任教練傅建文專攻三鐵，曾為亞青盃國手，他在訓練過程中，特別重視選手的品格教育與態度養成，他希望選手能有更強的適應力，還遠赴小琉球、霧台、潮州等地，進行團隊移地訓練。

去年高泰國中在全縣運動會拿下該校歷年來最佳績，獲國中女子組田徑總錦標第3名，今年更上層樓，奪得國中女子組田徑總冠軍錦標，更強化高泰學生對運動的熱愛與興趣。

傅建文表示，一般孩子無法常年在烈日豔陽下接受操練，而高泰孩子能吃苦耐勞，尤其週末假日會主動到校自主練習，是很難得的團隊。

田徑隊長潘慧晴說，在讀舊寮國小時就很喜歡田徑，畢業後，考入高泰國中體育班田徑專項，這股興趣和執著始終沒有間斷，她很開心終於在畢業前創下個人最佳成績，獲得國女400公尺亞軍。

校長印永生說，孩子是一張白紙，身為老師或教練，除了指導孩子技巧外，也要讓他們學得帶著走的能力，擁有自發主動、互助合作與力行服務的習慣，未來才真正擁有競爭力。

該校中小聯運優異成績，包括競走項目：洪毅銘獲國男5000公尺冠軍 （破大會記錄）、李福群國男競走5000公尺亞軍、李佳晏獲國女5000公尺冠軍（破大會記錄）、邱冠雅獲國女5000公尺亞軍，另外，潘靜怡獲國女1500公尺徑賽冠軍等。