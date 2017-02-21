| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道3號施工 芎林南下路段大塞車
 首頁 > 生活

捨光泉轉味全？ 路易莎急滅火：現全面使用光泉

連鎖咖啡店「路易莎」遭爆料乳源將全面改為味全，引發網友怒火揚言抵制，路易莎今緊急發表聲明滅火。（資料照，記者黃建豪攝）

2017-02-21  11:57

〔即時新聞／綜合報導〕連鎖咖啡店「路易莎」遭爆料將原先的光泉鮮奶全面改為味全，引發網友怒火揚言抵制，路易莎今緊急發表聲明滅火，稱因乳源不足才會尋找其他品牌測試，目前還是全面使用光泉鮮奶，對於造成消費者的不安深感抱歉。

路易莎官網聲明指出，多年來使用單一品牌的鮮乳，常面臨乳源不足問題，因此持續尋找更多在地乳源，經由杯測師確認及衛生安全檢驗無虞後，才在部分門市進行市場測試，對於造成消費者的疑慮和不安，深感抱歉，表示未來在選擇食材時會更加嚴謹；路易莎強調全省門市現在還是鮮奶。

日前路易莎在PTT被爆3月起捨棄原先合作的光泉鮮奶，全面採用味全鮮奶，路易莎稱因光泉供貨不穩定，感覺不受尊重，僅有味全「合理公平」，引發網友們揚言抵制、拒買。

廣告
  • 路易莎今緊急發表聲明滅火，稱因乳源不足才會尋找其他品牌測試，目前還是全面使用光泉鮮奶。（圖擷自路易莎官網）

    路易莎今緊急發表聲明滅火，稱因乳源不足才會尋找其他品牌測試，目前還是全面使用光泉鮮奶。（圖擷自路易莎官網）

  • 路易莎咖啡發布公告表示，光泉鮮奶供貨不穩定，因此改與味全簽約。（圖擷取自「批踢踢實業坊」）

    路易莎咖啡發布公告表示，光泉鮮奶供貨不穩定，因此改與味全簽約。（圖擷取自「批踢踢實業坊」）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 光泉 味全 路易莎咖啡
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：捨光泉轉味全？ 路易莎急滅火：現全面使用光泉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.