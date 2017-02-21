捨光泉轉味全？ 路易莎急滅火：現全面使用光泉

連鎖咖啡店「路易莎」遭爆料乳源將全面改為味全，引發網友怒火揚言抵制，路易莎今緊急發表聲明滅火。（資料照，記者黃建豪攝）

2017-02-21 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕連鎖咖啡店「路易莎」遭爆料將原先的光泉鮮奶全面改為味全，引發網友怒火揚言抵制，路易莎今緊急發表聲明滅火，稱因乳源不足才會尋找其他品牌測試，目前還是全面使用光泉鮮奶，對於造成消費者的不安深感抱歉。

路易莎官網聲明指出，多年來使用單一品牌的鮮乳，常面臨乳源不足問題，因此持續尋找更多在地乳源，經由杯測師確認及衛生安全檢驗無虞後，才在部分門市進行市場測試，對於造成消費者的疑慮和不安，深感抱歉，表示未來在選擇食材時會更加嚴謹；路易莎強調全省門市現在還是鮮奶。

日前路易莎在PTT被爆3月起捨棄原先合作的光泉鮮奶，全面採用味全鮮奶，路易莎稱因光泉供貨不穩定，感覺不受尊重，僅有味全「合理公平」，引發網友們揚言抵制、拒買。