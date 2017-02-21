屋主求售 房仲：雙北降價屋近3成 土城逾5成
2017-02-21 11:53
〔記者徐義平／台北報導〕屋主不再堅持價格，2月降價委售住宅比率拉高。根據房仲業者調查，2月全國委售住宅降價比率將近2成，6都中以雙北市降價物件較多，均接近3成，倘若以細分至行政區，則以新北市土城區降價物件最多，超過5成，換句話說，2件中便有1件選擇降價。
觀察永慶房仲網今年2月的網路住宅委售物件發現，全台降價物件數占近兩成比例，其中台北市及新北市逼近3成最多，高雄降價物件也超過20％。永慶房產集團業管部經理謝志傑表示，目前永慶房仲網待售物件近8萬件，降價物件占全台物件中近2成；從6都降價物件占比來看，可發現賣方已在調整心態，價格有向下修正趨勢。
謝志傑表示，進一步統計2017年2月永慶房仲網上，全台銷售價格下修的降價屋中，原本價格最具支撐的雙北屋主，降價屋的比例卻是6都最高，其中台北市降價物件占整體銷售物件比率約29.9％，居6都之冠、新北市約27.4％，為6都第二高。
倘若進一步分析雙北市各行政區的降價物件分布，台北市以大同區降價物件最多，占比約36.4％最高，新北市則是土城區，降價物件比率高達50.2％。
本次雙北市各行政區中，土城區所有待售物件，竟有50.2％都已降價，相當於2件待售物件中，就有1件降價。謝志傑指出，土城區位於新北市蛋白邊緣，相較周邊板橋區及永和區，價格也較低，加上捷運海山站開通後帶動區域房市，過去新建案少，中古屋屋主對於價格心態普遍較高。
他說，但自2015年開始陸續有「大同莊園」、「華固新綠洲」新案開出區域破盤價格，影響市場行情，也讓原本對於價格強硬的屋主，經過這兩年房價盤整，態度也開始軟化。降價物件占比較高，也反映出屋主先前對於價格期待較高，已經開始陸續修正。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 大屯山岩漿庫引地震、怪聲 4年前水溫飆升燙死老翁
- 這時尚好狂！台灣學生文化、作業簿登倫敦時裝週
- 年薪200萬 送博後到南加大
- 華航班機蒙皮受損 300多人延誤5小時
- 屏東竹田地區明徵才活動 釋出289個職缺
網友回應
熱門新聞
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了
- 三汰-KY子公司賣給美商
- 老公跟錢有仇為哪樁？孫翠鳳傾家蕩產做好戲
- 上班一族徵文─360行工作照
- 高空彈跳 投縣要求保極限運動險
- 改革接連啟動 小英民調止跌
- 宋青陽亞冬運 「滑」到第9
- 拆人行道 洋仔厝溪北岸設機車道
- 考慮選台北或台南？朱立倫被爆下一步...
- 印度空污嚴重 我國官員投書：台灣技術可解決
- 紐西蘭幸福企業 全年休假無上限
- 家族碾米生財 百年米輪見證歷史
- 被「紅色閃電」電到 台灣隊首戰「投」降
- 盜伐市價14萬牛樟 重罰148萬
- 法操》被警方沒收的藍寶堅尼，為什麼只能銷毀呢？
- 國軍掛「團體臂章」急喊卡 國防部又挨轟
- IS份子自揭殺500人、姦200女 「這很平常」
- 全球武器交易熱 創冷戰後新高
- 東商桃花心枯木 插翅重生
- 台南民宅失火 4人一度受困幸被即時救出
- 新血趕不上退休 花蓮寄養家庭恐不足
- 大姐頭吸收小弟幫忙販毒 三重警破獲毒窟
- 美副總統訪歐盟總部 歐盟秀「51星」美國旗
- 安倍內閣支持率 飆到六成六
- 學者陳翠蓮新書 從戰後美中體制重構228
- 劉奕兒淚別高鳴阿公 陳珮騏以義孫女叩首
- 國民黨魁選戰》郝龍斌成立競選辦 吳敦義稱團隊準備好了
- 民調狂勝八路軍？ 柯P：別問這個啦
- 狠甩小布5個月 裘莉哽咽談婚變︰我們永遠都是一家人
- 張學友鬆口明年再攻北高 賣力唱跳扭傷腳
- 大山象樂食藝 養生功夫菜
- 醋男鬥氣 削掉前女友新歡頭皮
- 被指定辦2019燈會 屏東縣府錯愕
- 宋智孝露黑Bra秀美腿 自爆「當女演員讓我手腳蜷縮」
- 台灣首度 單場音樂會獻全本普羅高菲夫
- 連朴槿惠都愛用 南韓最辣健身教練
- 躲字母哥「顏扣」 柯瑞趴倒耍寶
- 鐵路高架沿線地下道 107年陸續填平
- 6歲男童青筋炸裂 網瘋傳：根本是李小龍投胎
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：屋主求售 房仲：雙北降價屋近3成 土城逾5成
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分