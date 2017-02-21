屋主求售 房仲：雙北降價屋近3成 土城逾5成

2017-02-21 11:53

〔記者徐義平／台北報導〕屋主不再堅持價格，2月降價委售住宅比率拉高。根據房仲業者調查，2月全國委售住宅降價比率將近2成，6都中以雙北市降價物件較多，均接近3成，倘若以細分至行政區，則以新北市土城區降價物件最多，超過5成，換句話說，2件中便有1件選擇降價。

觀察永慶房仲網今年2月的網路住宅委售物件發現，全台降價物件數占近兩成比例，其中台北市及新北市逼近3成最多，高雄降價物件也超過20％。永慶房產集團業管部經理謝志傑表示，目前永慶房仲網待售物件近8萬件，降價物件占全台物件中近2成；從6都降價物件占比來看，可發現賣方已在調整心態，價格有向下修正趨勢。

謝志傑表示，進一步統計2017年2月永慶房仲網上，全台銷售價格下修的降價屋中，原本價格最具支撐的雙北屋主，降價屋的比例卻是6都最高，其中台北市降價物件占整體銷售物件比率約29.9％，居6都之冠、新北市約27.4％，為6都第二高。

倘若進一步分析雙北市各行政區的降價物件分布，台北市以大同區降價物件最多，占比約36.4％最高，新北市則是土城區，降價物件比率高達50.2％。

本次雙北市各行政區中，土城區所有待售物件，竟有50.2％都已降價，相當於2件待售物件中，就有1件降價。謝志傑指出，土城區位於新北市蛋白邊緣，相較周邊板橋區及永和區，價格也較低，加上捷運海山站開通後帶動區域房市，過去新建案少，中古屋屋主對於價格心態普遍較高。

他說，但自2015年開始陸續有「大同莊園」、「華固新綠洲」新案開出區域破盤價格，影響市場行情，也讓原本對於價格強硬的屋主，經過這兩年房價盤整，態度也開始軟化。降價物件占比較高，也反映出屋主先前對於價格期待較高，已經開始陸續修正。