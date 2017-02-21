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展望會幫孩子上學需要你

2017-02-21  11:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕新學期開始，對於許多弱勢家庭來說，意味著一筆沈重負擔，展望會開始發放助學金，這學期台南地區需求高達1700萬元，受到景氣影響仍有缺口，急需民眾一同愛心響應「10000個紅包‧10000個契機」助學紅包，幫孩子快樂上學去！

就讀國小五年級的小如，一家3個兄弟姊妹都是展望會長期關懷的兒童，母親遠從大陸嫁過來，平時只能做一些家庭代工，父親的工作以臨時工為主，微薄的收入僅能支撐一家的基本生活，加上還有年邁的奶奶需要照顧，因此每到新學期開始，3個孩子的教育費往往讓小如的父母親愁眉莫展。

小如乖巧貼心，安親班放學後也會幫忙照顧弟妹，學校課業上認真努力，未來希望可以當老師，也可透過教育幫助更多人。

台灣世界展望南區辦事處主任陳雅玲表示，展望會在台南地區幫助2296名孩童，他們都和小如一樣，來自經濟困窘家庭，展望會推動國內助學行動，除每學期發放助學金，也會視孩童家庭狀況與需要提供生活補助，並定期舉辦許多方案活動，讓孩子們有充足學習資源，幫助每個孩子不要因為家庭經濟因素，而喪失追求夢想的機會。愛心專線：（06）221-5800分機10

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  • 展望會為孩子募新學期助學金，籲各界支持。（記者洪瑞琴攝）

    展望會為孩子募新學期助學金，籲各界支持。（記者洪瑞琴攝）

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