演講費有差別待遇 中小學校長也出聲批評

2017-02-21 11:20

〔記者林曉雲／台北報導〕針對行政院人事行政總處研擬「軍公教人員講座鐘點費支給辦法」草案，全國中小學校長協會今天批評政府「把老師當廉價勞工，而且輕蔑對待！」全校協理事長翁慶才質疑，行政院日前不痛不癢的回應「尚在意見蒐集階段」，堪稱「無感回應」，壞了台灣教師士氣，更落實外界認為「新政府對中小學老師們的悲憤，不放在眼裡」的疑慮。

全校協今早發新聞稿表態，翁慶才表示，因應12年國教新課綱課程107上路，教育部和縣市教育局都積極規劃教師專業增能課程活動，人事總處針對中小學教師的講座鐘點費大殺價，對中小學老師的研習和共備課程，造成很大的殺傷力，教育部應儘速向行政院反映，並應公開向中小學教師說明，反對調降講座鐘點費。

全校協北區副理事長陳清義表示，政府習慣對中小學有「差別待遇」，一個國家內，以人的職業等進行區分，直接在法律上，規定出顯然的差別待遇，形塑一種公開鼓吹的制度暴力，「軍公教人員講座鐘點費支給辦法」草案，恰好流露出這種長期對中小學教師大小眼的態度，用制度光明正大地來蔑視中小學老師的專業。

陳清義表示，聞道有先後，術業有專攻，在不同的事務上，博士教授不見得就比中小學老師強。近年來，中小學教師備課社群對中小學老師的協助，遠遠大於過去以大學教授為主的研習。為何中小學老師的講座費要比大學教授低？專業和熱情是需要被尊重與珍惜的價值，而不是基於防弊與齊頭式公平，所商議出來的價格。

全校協呼籲政府，如果財政真有困難，中小學教師都願意好好溝通。但務必要珍惜認真教學，又願意帶頭備課，蠟燭多頭燒的中小學現場專業講師。