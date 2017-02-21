醫療診間》老翁膀胱結石大如雞蛋 尿液排不出來
2017-02-21 11:12
大同醫院泌尿科主治醫師蔡嘉駿以傳統手術從患者的膀胱中夾出一個雞蛋大小的結石。（記者方志賢攝）
〔記者方志賢／高雄報導〕一名72歲陳老伯早上起床無法解尿，膀胱脹痛，且有大便解不乾淨的感覺，到高雄市立大同醫院泌尿科求診檢查，發現膀胱被一顆雞蛋大小的結石塞滿，且造成雙側腎水腫，緊急安排住院，由結石太大了，醫師以傳統手術在腹部開一個5公分傷口，再夾出膀胱中的大結石，經休養後已順利排尿出院。
大同醫院泌尿科主治醫師蔡嘉駿表示，患者說10年前即有頻尿、解尿困難情況，近幾年症狀越來越嚴重，甚至有小便中斷與膀胱疼痛，須要走一走、跳一跳才能順利解尿。術中發現患者有明顯攝護腺肥大，推測可能因攝護腺肥大造成膀胱出口阻塞，尿液滯留於膀胱導致膀胱結石形成。
蔡嘉駿指出，尿路結石是由於尿液中特定的物質（如草酸鈣、尿酸等）過度飽和，一旦結晶核形成，物質就不停在其周圍沉澱，形成尿路結石，接著逐漸增大、溶解或不再變化。一般來說，膀胱結石並不常見，多因膀胱出口阻塞、膀胱憩室或神經性膀胱無力，造成尿液滯留而成。臨床上多為前列腺肥大合併嚴重解尿困難的病人，或有異物及長期留置導尿管的病人較易形成膀胱結石。
大同醫院泌尿科醫師吳文正院長提到，如果沒有特殊疾病限制飲水量，建議民眾每日攝取至少2000c.c.水份，養成良好的排尿習慣，並勿攝取過多鹽分；若有長期留置尿管、反覆泌尿道發炎及排尿障礙者宜定期回診。
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