| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

醫療診間》老翁膀胱結石大如雞蛋 尿液排不出來

大同醫院泌尿科主治醫師蔡嘉駿以傳統手術從患者的膀胱中夾出一個雞蛋大小的結石。（記者方志賢攝）

2017-02-21  11:12

〔記者方志賢／高雄報導〕一名72歲陳老伯早上起床無法解尿，膀胱脹痛，且有大便解不乾淨的感覺，到高雄市立大同醫院泌尿科求診檢查，發現膀胱被一顆雞蛋大小的結石塞滿，且造成雙側腎水腫，緊急安排住院，由結石太大了，醫師以傳統手術在腹部開一個5公分傷口，再夾出膀胱中的大結石，經休養後已順利排尿出院。

大同醫院泌尿科主治醫師蔡嘉駿表示，患者說10年前即有頻尿、解尿困難情況，近幾年症狀越來越嚴重，甚至有小便中斷與膀胱疼痛，須要走一走、跳一跳才能順利解尿。術中發現患者有明顯攝護腺肥大，推測可能因攝護腺肥大造成膀胱出口阻塞，尿液滯留於膀胱導致膀胱結石形成。

蔡嘉駿指出，尿路結石是由於尿液中特定的物質（如草酸鈣、尿酸等）過度飽和，一旦結晶核形成，物質就不停在其周圍沉澱，形成尿路結石，接著逐漸增大、溶解或不再變化。一般來說，膀胱結石並不常見，多因膀胱出口阻塞、膀胱憩室或神經性膀胱無力，造成尿液滯留而成。臨床上多為前列腺肥大合併嚴重解尿困難的病人，或有異物及長期留置導尿管的病人較易形成膀胱結石。

大同醫院泌尿科醫師吳文正院長提到，如果沒有特殊疾病限制飲水量，建議民眾每日攝取至少2000c.c.水份，養成良好的排尿習慣，並勿攝取過多鹽分；若有長期留置尿管、反覆泌尿道發炎及排尿障礙者宜定期回診。

廣告
  • 患者的膀胱結石比50元硬幣還大。（記者方志賢攝）

    患者的膀胱結石比50元硬幣還大。（記者方志賢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 膀胱結石
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：醫療診間》老翁膀胱結石大如雞蛋 尿液排不出來


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.