大屯山下藏岩漿庫 辛在勤：不能判定是活火山

從三芝區北七線仰頭看大屯山系。（資料照，記者李雅雯攝）

2017-02-21 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕有學者觀測新北市金山、萬里地底下逾20公里處有岩漿庫，證實大屯山為活火山。但中央氣象局長辛在勤今日表示，還未判定岩漿庫是否有移動，媒體不應該過度解讀。

研究大屯火山群的中研院地科所研究員林正洪，於設立地震觀測站後證實，金山、萬里至火山群地底下有岩漿庫，推測面積約有1/4個北市大小。若是火山大規模爆發，台北市士林、天母和北投都在影響範圍內，北台灣也將被火山灰籠罩。

據《中央社》報導，辛在勤表示，媒體不應過度解讀，這份研究只證明大屯山底下有岩漿庫，但岩漿是逐漸冷卻或往上移動都未知，不能判定大屯山是活火山。辛在勤說，氣象局地震測報中心一直都在觀測大屯山動態，目前沒有岩漿接近地表跡象，民眾不用過度恐慌。