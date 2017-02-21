大屯山下藏岩漿庫 辛在勤：不能判定是活火山
2017-02-21 10:59
從三芝區北七線仰頭看大屯山系。（資料照，記者李雅雯攝）
〔即時新聞／綜合報導〕有學者觀測新北市金山、萬里地底下逾20公里處有岩漿庫，證實大屯山為活火山。但中央氣象局長辛在勤今日表示，還未判定岩漿庫是否有移動，媒體不應該過度解讀。
研究大屯火山群的中研院地科所研究員林正洪，於設立地震觀測站後證實，金山、萬里至火山群地底下有岩漿庫，推測面積約有1/4個北市大小。若是火山大規模爆發，台北市士林、天母和北投都在影響範圍內，北台灣也將被火山灰籠罩。
據《中央社》報導，辛在勤表示，媒體不應過度解讀，這份研究只證明大屯山底下有岩漿庫，但岩漿是逐漸冷卻或往上移動都未知，不能判定大屯山是活火山。辛在勤說，氣象局地震測報中心一直都在觀測大屯山動態，目前沒有岩漿接近地表跡象，民眾不用過度恐慌。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 大屯山岩漿庫引地震、怪聲 4年前水溫飆升燙死老翁
- 這時尚好狂！台灣學生文化、作業簿登倫敦時裝週
- 年薪200萬 送博後到南加大
- 華航班機蒙皮受損 300多人延誤5小時
- 屏東竹田地區明徵才活動 釋出289個職缺
網友回應
熱門新聞
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了
- 2/21重要財經新聞一覽
- 【極短篇】 鄭郁萌／後記
- 鹿特丹網球賽》準爸爸松加 終結冠軍荒
- 俄羅斯駐聯合國大使 生日前一天突然去世
- 川普命麥馬斯特接任國家安全顧問
- 海軍敦睦遠航訓練支隊 本週起開放參觀
- 《國際現場》日本1月逆差96億美元
- 考慮選台北或台南？朱立倫被爆下一步...
- 印度空污嚴重 我國官員投書：台灣技術可解決
- 被指定辦2019燈會 屏東縣府錯愕
- 俄使朱爾金過世 聯合國表震驚
- 〈愛情隨堂考〉溝通不良 戀情告急中
- 蝶戀花遊覽車還在外到處跑 綠委：應盡快扣押
- 婦聯會資產大縮水 立委質疑已轉移
- 美肌美膚商品 有黑心貨！
- 躲字母哥「顏扣」 柯瑞趴倒耍寶
- 鄭達鴻「捕」抓最後機會
- 「不唱歌能幹麼」 黃小琥熬過低潮打出一片天
- 〈徵文啟事〉冰箱不夠用嗎
- 惡男不甩緩起訴 與少女嘿咻害流產
- 退將反年改 王定宇：怎有臉自比八百壯士...
- 司委會席次 橘換給藍 綠盼雙召委 得看籤運
- NBA》國王重磅交易 美媒分析表弟少賺9.2億
- 比日本還貴1成！網友香菇了
- 西班牙詐騙案》我再召西代表要求遣返218台嫌
- 多空不明 歐股盤勢膠著
- 商城變住商大樓 竹北人抗議
- 〈愛情黨羽〉透過吵架 看見他的真實
- （影音）被鄧佳華舔臉！網紅透露最噁爛性騷擾
- 阿里巴巴結盟百聯 發展「新零售」
- 寶齡攜手韓廠 強攻腎藥市場
- 大法官能否替冤獄翻案 納入討論
- 中鋼Q2盤價 每噸將漲逾千元
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Tourism Bureau to vet one-day bus tour offers
- 盜伐市價14萬牛樟 重罰148萬
- 上班一族2月徵文─一例一休好或壞：
- 自殺式攻擊汽車 咻～空拍機肇事逃逸
- 三坑米輪改建 水泥變洗石子挨批
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大屯山下藏岩漿庫 辛在勤：不能判定是活火山
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分