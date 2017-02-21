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宜蘭228連假輸運 國道客運尖峰時段3到5分鐘一班

228連假，國道客運於車流尖峰時段，每3到5分鐘會有一班車。（資料照，記者林敬倫攝）

2017-02-21  10:31

［記者林敬倫／宜蘭報導］228連假將至，宜蘭交通輸運將再度受到挑戰，除了國道5號實施高乘載管制、夜間免收費等措施，國道客運也加強班次密度，尖峰時段每3到5分鐘就有一班車，且能直達縣內各熱門景點；鐵路也在尖峰時段，於樹林到羅東間加開往返區間專列，並提供往返100元的優惠票價，提供民眾不同的交通選擇。

至103年起到去年為止，每年228國道5號平均每日交通量為68623輛次，縣政府建設處表示，自24日晚間11點起，至隔日凌晨6點為止，國道5號全線雙向暫停收費，25、26日上午7點至中午12點，國5南下實施高乘載管制，北上則是自26日起至28日，每日下午3點至晚間8點實施。

至於開放大客車行駛路肩、主線及匝道儀控，則會視國5交通狀況適時啟動；另外，國道客運在車流尖峰時段，每3到5分鐘就會有一班車，且路線會延伸至傳藝中心、羅東林業文化園區等縣內熱門景點，鐵路也在尖峰時段，於樹林到羅東間加開往返區間專列，並提供往返100元的優惠票價，呼籲民眾多使用大眾運輸工具。 

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