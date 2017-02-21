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台北排隊豆漿店漲價 業者：無關一例一休

台北知名「阜杭豆漿」年後漲價，店家表示，漲價是反映成本，與一例一休無關。（示意圖，圖擷自網路）

2017-02-21  11:36

〔即時新聞／綜合報導〕每逢假日，排隊人龍要到中午才能慢慢消化的台北知名早餐店「阜杭豆漿」，傳出一杯豆漿從25元漲到30元。昨天有網友在PTT發文指出，他去阜杭豆漿買了豆漿加厚燒餅夾蛋，卻發現豆漿居然漲到30元，讓他相當驚訝，於是想問問其他網友，認為「一杯豆漿30元合理嗎？」。

原PO表示，他去買阜杭豆漿，一如往常的買了豆漿和厚燒餅夾蛋，但結帳時發現居然總共要70塊，也就是說一杯豆漿漲到30塊了。他說，「以前一杯25塊就已覺得價位有些高，如今價位更是向上攀升一階」，讓他想起以前高中老師說，20年前從台北到成大讀書時，一包豆漿才7塊，如今30塊的豆漿，真是太嚇人了。

對此，許多網友狂酸，「天龍國尊爵不凡的豆漿，不是給賤民喝的」、「拿20年前的物價比就比不完了」。也有網友說「本店實施一例一休」、「不漲對不起消費者」、「有人逼你買嗎？」。

而據《三立新聞網》報導，阜杭豆漿表示過年後調漲，平均漲2至5元，而這次調漲純粹反映原物料成本，與實施一例一休無關。

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