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這時尚好狂！台灣學生文化、作業簿登倫敦時裝週

模特兒手拿珍奶。（圖擷取自ANGUS CHIANG_official臉書）

2017-02-21  10:25

〔即時新聞／綜合報導〕台灣設計師江奕勳日前在倫敦時裝週推出2017秋冬裝，以1990年代偶像羅百吉為發想，融入校服與90年代色彩，特別的是，江奕勳還融合學生時期常用的作業簿、讓模特兒拿著珍珠奶茶走秀，重現當年學生文化。

根據媒體綜合報導，4年前畢業於實踐服裝設計系的江奕勳，就拿下英國倫敦畢業展時裝週最佳設計師首獎，創台灣學生首例，江奕勳表示，這次受邀參加倫敦時裝週，相當緊張，意義也很大。

江奕勳說，這次發表的秋冬男裝「校草愛上花（PROM KING AND HIS FLOWERS）」，起發是來自90年代饒舌、電音風格與流行文化，如當時的歌手羅百吉帶來美國流行文化，這次的模特兒彩色、中分頭，靈感都是來自羅百吉；而設計的主要精神是台灣學生文化，在西裝中也加入學生制服的感覺，除了學生作業簿，或是學生畢業給予的祝福語都是他靈感來源。

這衣服的設計好眼熟....。（圖擷取自ANGUS CHIANG_official臉書）

模特兒頭上還頂著書包，頗有學生時期屁孩的感覺。（圖擷取自vimeo）

衣服上寫著「馬到成功」、「一帆風順」、「愛情加倍」、「天天黑皮」、「男友多多」等，這都是不少人在學生時代寫的祝福語。（圖擷取自ANGUS CHIANG_official臉書）

模特兒還包著書包。（圖擷取自ANGUS CHIANG_official臉書）

台灣設計師江奕勳17日在倫敦時裝週推出2017秋冬裝，融入校服與90年代色彩。（中央社）

江奕勳推出的秋冬裝。（中央社）

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相關關鍵字： 倫敦時裝週 時尚 時裝週 江奕勳
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