東北季風增強 宜蘭縣大雨特報
2017-02-21 09:34
氣象局已經針對宜蘭蘇澳至東澳地區發布大雨特報，請民眾注意。（圖擷自中央氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕受東北季風影響，中央氣象局在今早7點35分，針對宜蘭縣發布大雨特報。
氣象局表示，今天東北季風稍微增強，東北部有短暫雨，局部地區有較大雨勢，已經針對宜蘭蘇澳至東澳地區發布大雨特報，請民眾注意；另外氣象局也對全台16縣市（除台北市、宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、嘉義市、高雄市）發布陸上強風特報，受強烈東北風影響，台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風。
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