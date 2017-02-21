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愛心壽司藏祕 你讓她「受精」她讓你「吃驚」

1名男網友打開女友做的愛心便當嚇一跳。（圖擷取自《爆料公社》）

2017-02-21  09:51

〔即時新聞／綜合報導〕這位女友太有才！1名男網友在臉書分享1張組合照，照片中可見女友精心製作、內藏玄機的愛心壽司，從精子、胚胎到嬰兒，連臍帶都做得栩栩如生，讓他打開便當嚇一跳，「女友在暗示我什麼」。

照片被轉載至《爆料公社》，引起許多網友驚嘆原PO女友的好手藝與巧思，「好厲害喔怎麼捲成那樣的」、「女友暗示這水準可以出國比賽吧」；部分網友表示，「她可能這個月沒來啊，然後兩條線不知道怎麼跟你說，所以...」、「暗示，你該負責了」，隨即有人笑稱，這是一個「你讓她『受精』，她讓你『受驚』的概念」。

多數網友見照紛紛獻上祝福，「恭喜老爺賀喜夫人」、「恭喜你當爸爸了!!!」、「恭喜你，記得請大家吃油飯」，原PO也親自在底下留言回應，「謝謝各位的祝福，3Q」；另有網友調侃，「這便當啊，你是非吃不可了，而且呢，要吃一輩子的啊」。

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